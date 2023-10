Ukrajina vyzvala na vylúčenie Ruska z OBSE

Kyjev 16. októbra (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v pondelok vyzval na vylúčenie Ruska z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Všetko, čo dnes Rusko robí v OBSE, túto organizáciu zabíja," vyhlásil Kuleba na tlačovej konferencii, na ktorej sa zúčastnil aj predseda OBSE Bujar Osmani.



"Situácia v OBSE je veľmi komplikovaná, bolestivá, ale voľba je veľmi jednoduchá - buď pomalá smrť s Ruskom, alebo nový život bez neho," poznamenal ukrajinský minister.



Kyjev opakovane vyzýva na vylúčenie Ruskej federácie z medzinárodných organizácii vrátane skupiny najvyspelejších ekonomík sveta (G20), Bezpečnostnej rady OSN či významných svetových orgánov zastrešujúcich šport.



Moskva naopak obviňuje západné štáty, ktoré sa podľa nej usilujú o oslabenie či dokonca "obliehanie" OBSE, pričom argumentuje tým, že organizácia sa údajne odkláňa od jej zakladajúcich princípov.



OBSE vznikla počas studenej vojny so zámerom znižovať napätie medzi západom a východom. V súčasnosti funguje viac-menej ako orgán koordinujúci svojich členov v záležitostiach ľudských práv či kontrole zbrojenia. Zároveň posiela svojich pozorovateľov do konfliktných oblastí či na monitoring priebehu volieb po celom svete.



Od vypuknutia vojny na Ukrajine vlani vo februári je však funkcia organizácie narušená vzhľadom na to, že Rusko blokuje všetky rozhodnutia, ktoré vyžadujú konsenzuálne prijatie všetkých členov.