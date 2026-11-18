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Ukrajina vyzvala prezidentov Číny a USA, aby vyvinuli tlak na Rusko
Sybiha tiež zdôraznil, že bez ohľadu na témy, ktoré lídri prerokujú na stretnutí, by sa žiadne rozhodnutia týkajúce sa Ukrajiny nemali prijímať bez jej účasti.
Autor TASR
Kyjev 18. novembra (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v stredu vyzval čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga a šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, aby „vyvinuli tlak“ na ruského prezidenta Vladimira Putina s cieľom zastaviť vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu Ukrajinska pravda.
„Spojené štáty aj Čína majú rozhodujúci vplyv na Rusko, najmä ak ide o ukončenie agresie a vojny. Dúfame a očakávame, že práve tento tón bude prevládať počas rokovaní: tlak na Rusko, aby ukončilo vojnu,“ uviedol Sybiha pre novinárov v Kyjeve s odkazom na štvrtkový trojstranný summit v čínskom Šen-čene.
Povedal tiež, že Ukrajina opakovane informovala partnerov o svojom postoji k ukončeniu vojny, bezpečnostným zárukám a povojnovému bezpečnostnému usporiadaniu.
Sybiha tiež zdôraznil, že bez ohľadu na témy, ktoré lídri prerokujú na stretnutí, by sa žiadne rozhodnutia týkajúce sa Ukrajiny nemali prijímať bez jej účasti.
„Toto stretnutie nesmie v Putinovi vyvolať mylný dojem o návrate k obdobiu delenia sveta na sféry vplyvu. (Si a Trump) by mali zaujať iný postoj a vyvinúť na neho tlak, aby túto vojnu ukončil. Majú na to potrebné páky,“ povedal šéf ukrajinskej diplomacie.
Zároveň doplnil, že ukončenie vojny je v globálnom záujme - najmä USA a Číny, keďže by to podľa neho prispelo k obnoveniu stability a zabezpečeniu spravodlivého a trvalého mieru v Európe.
„Spojené štáty aj Čína majú rozhodujúci vplyv na Rusko, najmä ak ide o ukončenie agresie a vojny. Dúfame a očakávame, že práve tento tón bude prevládať počas rokovaní: tlak na Rusko, aby ukončilo vojnu,“ uviedol Sybiha pre novinárov v Kyjeve s odkazom na štvrtkový trojstranný summit v čínskom Šen-čene.
Povedal tiež, že Ukrajina opakovane informovala partnerov o svojom postoji k ukončeniu vojny, bezpečnostným zárukám a povojnovému bezpečnostnému usporiadaniu.
Sybiha tiež zdôraznil, že bez ohľadu na témy, ktoré lídri prerokujú na stretnutí, by sa žiadne rozhodnutia týkajúce sa Ukrajiny nemali prijímať bez jej účasti.
„Toto stretnutie nesmie v Putinovi vyvolať mylný dojem o návrate k obdobiu delenia sveta na sféry vplyvu. (Si a Trump) by mali zaujať iný postoj a vyvinúť na neho tlak, aby túto vojnu ukončil. Majú na to potrebné páky,“ povedal šéf ukrajinskej diplomacie.
Zároveň doplnil, že ukončenie vojny je v globálnom záujme - najmä USA a Číny, keďže by to podľa neho prispelo k obnoveniu stability a zabezpečeniu spravodlivého a trvalého mieru v Európe.