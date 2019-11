Ukrajina vyzvala The Economist k oprave, ten zverejnil mapu bez Krymu

Kyjev 24. novembra (TASR) - Ukrajinská diplomacia vyzvala britský týždenník The Economist, aby používal mapu Ukrajiny aj s polostrovom Krym, informovala v nedeľu agentúra UNIAN.



Týždenník The Economist zverejnil video s mapou Ukrajiny, na ktorej chýbal Krym. Momentálne už video nie je k dispozícii. The Economist odstránil aj odkazy na video, ktoré mal na svojich účtoch na sociálnych sieťach, uviedla agentúra UNIAN.



"The Economist, naozaj dúfame, že také spoľahlivé a celosvetovo známe médium primerane upraví svoju mapu. Krym je Ukrajina," napísalo ešte v piatok na Twitteri veľvyslanectvo Ukrajiny v Spojenom kráľovstve.



Agentúra UNIAN pripomenula, že ukrajinské veľvyslanectvo v Spojených štátoch 7. novembra 2019 vyzvalo redaktorov amerického denníka The New York Times, aby napravili svoju chybu po tom, čo zverejnili mapu Ukrajiny bez Krymu.



Rusko na jar roku 2014 obsadilo dovtedy ukrajinský Krym a následne tam zorganizovalo referendum o sebaurčení. Väčšina obyvateľstva sa v ňom vyslovila za pripojenie Krymu k Ruskej federácii. Dňa 18. marca 2014 bola v Kremli podpísaná zmluva o prijatí Krymu a Sevastopola do Ruska. Západné krajiny však anexiu Krymu neuznali a na Rusko uvalili sankcie. Ukrajinské vedenie oficiálne označuje Krym ako dočasne okupované územie.



Predstavitelia Kremľa pripojenie Krymu k Ruskej federácii obhajujú odvolávaním sa na niektoré ustanovenia Charty OSN, právo národov na sebaurčenie a rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora v holandskom Haagu o tom, že deklarácia nezávislosti Kosova neporušila medzinárodné právo.



V rámci bývalého Sovietskeho zväzu bol Krym súčasťou Ruska do roku 1954, keď ho vtedajší prvý tajomník Komunistickej strany ZSSR Nikita Chruščov v rozpore s ústavnými normami pridelil pod ukrajinskú jurisdikciu ako dar. Krym zostal súčasťou Ukrajiny aj po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991.