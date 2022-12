Ukrajina vyzýva na bojkot ruskej kultúry, kým sa neskončí vojna

Kyjev 7. decembra (TASR) — Ukrajinský minister kultúry Olexandr Tkačenko vyzval v stredu západných spojencov Kyjeva na bojkot ruskej kultúry formou pozastavenia uvádzania predstavení s hudbou Pjotra Iľjiča Čajkovského a ďalších ruských skladateľov až do konca vojny na Ukrajine. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Tkačenko argumentoval tým, že takýto bojkot by neznamenal "zrušenie Čajkovského", ale " pozastavenie uvádzania jeho diel dovtedy, kým Rusko neskončí svoju krvavú inváziu".



Takýto krok je podľa neho správny vzhľadom na to, že vojna je "civilizačnou bitkou o kultúru a dejiny", v ktorej sa Moskva "pokúša zničiť našu kultúru a pamäť", keď trvá na tom, že Rusko a Ukrajina tvoria jeden národ.



Mnohé osobnosti z oblasti kultúry na Ukrajine uviedli, že ruský štát počas konfliktu aktívne využíva svoje umelecké dedičstvo, píše Guardian. Napríklad v Chersone, donedávna okupovanom ruskými jednotkami, boli umiestnené bilbordy s fotografiami Alexandra Sergejeviča Puškina a textom odkazujúcim na spojitosť tohto ruského básnika a prozaika s týmto mestom.