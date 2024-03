Ukrajina vyzýva na odmietnutie výsledku volieb prezidenta v Rusku

Kyjev 14. marca (TASR) - Ukrajina vo štvrtok vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby odmietlo výsledok volieb prezidenta Ruskej federácie, ktoré sa konajú tento víkend, a to aj v oblastiach Ukrajiny okupovaných rukou armádou. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Ukrajina tiež vyzvala medzinárodných pozorovateľov, aby sa na ruských voľbách nezúčastnili. Voľby označila za frašku.



Hlasovanie sa uskutoční od 15. do 17. marca. Nezávislí pozorovatelia a odborníci tieto voľby hodnotia ako neslobodné a bez politickej konkurencie; ako kandidát sa na nich totiž nezúčastňuje žiadny predstaviteľ opozície.



Traja kandidáti, ktorí buď otvorene podporujú súčasného prezidenta Vladimira Putina, alebo sa držia línie Kremľa, sú vnímaní ako uchádzači bez šance a podľa prieskumu dostane každý z nich päť až šesť percent hlasov.



Z prieskumu verejnej mienky vyplynulo, že Putin môže vo voľbách získať až 82 percent hlasov. Ak sa tak stane, bude to jeho najlepší výsledok v prezidentských voľbách a bude možné ho tlmočiť ako prejav dôvery voči vládnej moci. V posledných prezidentských voľbách v roku 2018 získal 76,7 percenta hlasov pri účasti 67,5 percenta voličov.



Putin je pri moci takmer štvrť storočia a v roku 2022 spustil inváziu na Ukrajinu. Tvrdí, že voľby sú hlasovaním o "budúcnosti Ruska". Vojnu na Ukrajine vysvetľuje ako boj proti rozpínavosti Západu, čo nachádza dobrú odozvu u mnohých Rusov.



Volebná komisia uvádza, že v Rusku je 112 miliónov oprávnených voličov. Ďalšie dva milióny Rusov žijú v zahraničí.