Ukrajina vyzýva svojich občanov, aby okamžite opustili Rusko

Kyjev 23. februára (TASR) - Ukrajina vyzvala v stredu svojich občanov, aby "okamžite" opustili Rusko a aby do tejto krajiny necestovali. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a UNIAN.



"V súvislosti so zosilňovaním ruskej agresie proti Ukrajine, čo môže okrem iného viesť k obmedzeniu možností súvisiacich s poskytovaním konzulárnych služieb na území Ruskej federácie, odporúča ministerstvo zahraničných vecí občanom Ukrajiny, aby sa zdržali akýchkoľvek ciest do Ruskej federácie. Tým, ktorí sa nachádzajú v tejto krajine, odporúčame okamžite odísť," píše sa vo vyhlásení ukrajinského rezortu diplomacie.



Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že ignorovanie tohto odporúčania by mohlo značne skomplikovať zaisťovanie bezpečnosti ukrajinských občanov nachádzajúcich sa v Rusku.



Podľa agentúry AFP sa predpokladá, že v súčasnosti žijú v Rusku približne dva až tri milióny Ukrajincov.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí požiadalo v utorok prezidenta Volodymyra Zelenského, aby prerušil diplomatické vzťahy s Ruskom, ktoré v pondelok uznalo nezávislosť separatistických ukrajinských oblastí, Doneckej a Luhanskej. Ukrajinský líder neskôr oznámil, že touto žiadosťou sa bude zaoberať, pripomína agentúra TASS.



Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok podpísal dekrét, na základe ktorého uznal nezávislosť samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky. S lídrami oboch separatistických republík šéf Kremľa následne podpísal zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci a neskôr dal ruskému rezortu diplomacie pokyn, aby s nimi nadviazalo diplomatické vzťahy. Ruské ministerstvo obrany má zase na príkaz prezidenta zaistiť "udržanie mieru" na území týchto separatistických ukrajinských oblastí, píše TASS.