Ukrajina: Wadephul v Odese prisľúbil zabezpečenie obranných systémov

Berlín/Kyjev 1. júla (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v utorok počas návštevy ukrajinskej Odesy prisľúbil, že na spojencov bude naliehať, aby Kyjevu poskytli ďalšie systémy protivzdušnej obrany. Návšteva Wadephula v čiernomorskom prístave na juhu Ukrajiny bola utajovaná, až kým neodcestoval do susedného Moldavska, píše TASR podľa agentúry DPA.



Na ceste do Odesy ho sprevádzala malá delegácia a jeho ukrajinský rezortný partner Andrij Sybiha. O návšteve vopred neinformovali z bezpečnostných dôvodov, keďže Odesa je častým terčom ruských dronových a raketových útokov.



Wadephul prisľúbil, že bude na kancelára Friedricha Merza aj na ministra obrany Borisa Pistoria tlačiť, aby spojencov vyzvali na väčšie dodávky systémov protivzdušnej obrany na odrážanie útokov Moskvy. Šéf nemeckej diplomacie zdôraznil potrebu apelovať na Spojené štáty, aby naďalej podporovali obranu Kyjeva.



Je potrebné „sústrediť sa na poskytnutie všetkého možného v oblasti protivzdušnej obrany,“ povedal Wadephul a vyzdvihol systémy, ktoré by mohli byť nainštalované na ukrajinských lodiach na ochranu námorných trás. Ukrajina by podľa neho mohla dosiahnuť hranice svojich obranných kapacít, „preto treba teraz prijať preventívne opatrenia“.



Wadephul na svoju prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny od májového nástupu do funkcie pricestoval už v pondelok. V Kyjeve sa bol pozrieť na nemecký systém protivzdušnej obrany IRIS-T. Berlín do apríla tohto roku poskytol Ukrajine šesť takýchto systémov a prisľúbil ďalších desať. Wadephul rokoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o rozšírení obrannej spolupráce medzi oboma krajinami. Wadephula v Kyjeve sprevádzali aj zástupcovia nemeckých zbrojárskych firiem.