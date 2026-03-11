< sekcia Zahraničie
Z Charkova hlásia po ruských útokoch dvoch mŕtvych
Charkov je druhé najväčšie mesto Ukrajiny a od začiatku vojny je takmer denne cieľom útokov.
Autor TASR
Kyjev 11. marca (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri ruskom útoku dronom na mesto Charkov na východe Ukrajiny. Oznámil to v stredu gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„V dôsledku útoku nepriateľa vypukol požiar v civilnom podniku,“ napísal Synehubov na platforme Telegram, kde zverejnil zábery z miesta zasiahnutého ruským úderom.
Pri tomto útoku podľa gubernátora prišli o život dvaja muži a ďalších sedem ľudí - tri ženy a štyria muži - utrpelo zranenia a previezli ich do nemocnice.
Charkov je druhé najväčšie mesto Ukrajiny a od začiatku vojny je takmer denne cieľom útokov. Minulý týždeň v noci na sobotu Rusko zasiahlo päťposchodový bytový dom v Charkove. Pri tomto útoku zahynulo desať ľudí vrátane sedemročného chlapca a 13-ročného dievčaťa. Ďalších 16 osôb bolo zranených.
Ukrajinská protivzdušná obrana na Telegrame informovala, že Rusko v noci na stredu zaútočilo 99 dronmi, z toho 90 sa jej podarilo zneškodniť. Zvyšných deväť bezpilotných strojov zasiahlo ciele na šiestich rôznych miestach.
