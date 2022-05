Z Mariupola odišiel konvoj autobusov s civilistami

Kyjev 4. mája (TASR) - Konvoj autobusov odišiel v stredu ráno z obliehaného ukrajinského mesta Mariupol v rámci snáh ukrajinských orgánov, Organizácie Spojených národov (OSN) a Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) o evakuáciu civilistov z tohto prístavného mesta. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a denníka The Guardian.



"Dnes za pomoci Organizácie Spojených národov a Červeného kríža evakuujeme civilistov. Autobusy už odišli z Mariupola," uviedol na sociálnej sieti gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko s tým, že konvoj autobusov bude mať zastávku v Lunačarskom okruhu pri Berďansku a mestách Tokmak a Vasylivka. V Tokmaku sa pritom ku konvoju môžu pridať aj ľudia v osobných vozidlách.



Konvoj autobusov smeruje do mesta Záporožie, ktoré ovládajú ukrajinské sily. Kyrylenko nespresnil koľko autobusov je súčasťou konvoja a ani to, či boli evakuovaní nejakí civilisti z areálu oceliarní Azovstaľ, kde poslední obrancovia Mariupolu odolávajú ruským jednotkám.



Priemyselný komplex Azovstaľ sa so svojimi bunkrami a tunelmi stal útočisko pre civilistov ale aj ukrajinských bojovníkov po tom, ako strategicky významné prístavné mesto Mariupol začali obliehať ruské jednotky.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na stredu uviedol, že z areálu Azovstaľ sa podarilo tento týždeň evakuovať 156 ľudí, ktorí v utorok dorazili do Záporožia. Starosta Mariupolu však v utorok uviedol, že v areáli oceliarní sa stále nachádza vyše 200 civilistov. V meste, ktoré bolo počas niekoľko týždňov dlhého ruského obliehania a ostreľovania vážne poškodené, sa stále nachádza asi 100.000 civilistov.