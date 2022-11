Z Odesy odstránia sochu ruskej cárovnej Kataríny II. Veľkej

Odesa 30. novembra (TASR) — Predstavitelia mestskej rady v ukrajinskom čiernomorskom prístave Odesa hlasovali za odstránenie a premiestnenie pamätníka Zakladateľom Odesy so sochou ruskej cárovnej Kataríny II. Veľkej nachádzajúcou sa v jeho strede, ktorý aktivisti od začiatku ruskej invázie najmenej dva razy natreli červenou farbou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Mestská rada Odesy oznámila svoje rozhodnutie v stredu na svojej webstránke. Poslanci schválili tiež presun pamätníka ruskému generálovi z 18. storočia Alexandrovi Suvorovovi.



Tesná väčšina obyvateľov Odesy odsúhlasila predtým odstránenie sochy Kataríny II. Veľkej, zakladateľky tohto juhoukrajinského mesta, v on-line prieskume verejnej mienky. Na odstránenie sochy nachádzajúcej sa na námestí v centre Odesy, vyzývali ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského aj mnohé petície. Reuters pripomína, že právomoci v týchto veciach majú len miestne orgány.



Verejnoprávna vysielacia spoločnosť Suspiľne spresnila, že pamätník, ktorého súčasťou sú aj sochy ďalších osobností z éry cárskeho Ruska, bude premiestnené do dočasného depozitára a neskôr ho presunú do múzea. Tento pamätník bol po prvý raz odhalený v roku 1900, no v roku 1920 za sovietskych čias bol demontovaný a na svoje miesto sa opäť vrátil v roku 2007.



Katarína II., ktorá bola ruskou cárovnou v rokoch 1762 - 1796, založila Odesu nariadením z 27. mája 1794. Toto mesto bolo pre imperiálne Rusko, ako aj neskorší Sovietsky zväz strategicky dôležité.



Od získala nezávislosti Ukrajiny v roku 1991 je odeský prístav významnou súčasťou tamojšej ekonomiky. Počas pretrvávajúcej ruskej invázie je opakovane terčom útokov.