Moskva 5. júna (TASR) - Ukrajinské ozbrojené sily údajne vypálili za posledných 24 hodín na ruskú Belgorodskú oblasť 650 striel. Tvrdí to tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov, uvádza TASR na základe správy denníka The Guardian.



Gladkov už predtým v pondelok uviedol, že v oblasti horelo bližšie nešpecifikované energetické zariadenie. Požiar podľa jeho slov spôsobila bomba zhodená dronom. K nijakým zraneniam ani obetiam však podľa jeho slov nedošlo a v oblasti neboli obmedzené ani žiadne služby.



Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojej pondelňajšej správe tvrdí, že nálety a ostreľovanie Belgorodskej oblasti sa v ostatnom čase stávajú čoraz viac ústredným bodom kritiky namierenej voči ruskému vojenskému vedeniu.



Známi ruskí vojenskí blogeri odsudzujú Moskvu aj za to, že dôsledne neinformuje verejnosť o aktuálnej situácii v Belgorodskej oblasti. Ruský rezort obrany podľa jedného z týchto blogerov zlyháva aj v tom, že nepodporuje obranu tohto pohraničného regiónu aj prostredníctvom financovania dobrovoľníckych jednotiek.



Bývalý príslušník ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) a niekdajší veliteľ proruských separatistov v Donbase Igor Girkin tvrdí, že Kremeľ nemôže so situáciou v Belgorodskej oblasti spraviť nič bez masívneho a "nákladného presmerovania zdrojov" z iných regiónov.