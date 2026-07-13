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Ukrajina tvrdí, že za týždeň vyradila 105 lodí ruskej tieňovej flotily
Rusko túto informáciu oficiálne nepotvrdilo, iba guvernér juhoruskej Rostovskej oblasti Jurij Sľusar informoval o niekoľkých poškodených tankeroch v Taganrožskom zálive.
Autor TASR
Kyjev 13. júla (TASR) - Ukrajinské ozbrojené sily sa v pondelok prihlásili k zodpovednosti za zasiahnutie 105 lodí patriacich do ruskej tieňovej flotily, ktoré sa odohrali v Azovskom mori za posledný týždeň. Do tejto bilancie je zahrnutých aj 15 útokov, ktoré ukrajinská armáda podnikla v noci na pondelok, informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert Brovdi, známy pod prezývkou Maďar, uviedol, že cieľom posledného nočného útoku bolo sedem ropných tankerov, päť nákladných lodí, jeden trajekt a dva remorkéry.
V čase od 6. do 13. júla bolo údajne napadnutých celkovo 105 ruských plavidiel. „Pohyb cez Kerčský prieliv bol narušený a prekládka tovaru na Krymskom polostrove bola znížená na minimum,“ napísal Brovdi v príspevku na sieti Telegram, ku ktorému zverejnil aj video.
Rusko túto informáciu oficiálne nepotvrdilo, iba guvernér juhoruskej Rostovskej oblasti Jurij Sľusar informoval o niekoľkých poškodených tankeroch v Taganrožskom zálive.
Ukrajinská armáda zároveň v pondelok uviedla, že v rámci operácie s názvom Blackout Krymu v noci na pondelok zaútočila na deväť energetických uzlov a rozvodní na okupovanom Kryme a na ďalších územiach kontrolovaných Moskvou. Vyradila aj energetické prepojenie medzi regiónom Kubáň na juhu Ruska a Krymom. Táto energetická sústava bola terčom útoku už druhýkrát za 48 hodín.
Ukrajina hlási aj zničenie štyroch ruských systémov protivzdušnej obrany vrátane odpaľovacieho zariadenia S-400, raketového systému Tor a dvoch radarových komplexov.
Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert Brovdi, známy pod prezývkou Maďar, uviedol, že cieľom posledného nočného útoku bolo sedem ropných tankerov, päť nákladných lodí, jeden trajekt a dva remorkéry.
V čase od 6. do 13. júla bolo údajne napadnutých celkovo 105 ruských plavidiel. „Pohyb cez Kerčský prieliv bol narušený a prekládka tovaru na Krymskom polostrove bola znížená na minimum,“ napísal Brovdi v príspevku na sieti Telegram, ku ktorému zverejnil aj video.
Rusko túto informáciu oficiálne nepotvrdilo, iba guvernér juhoruskej Rostovskej oblasti Jurij Sľusar informoval o niekoľkých poškodených tankeroch v Taganrožskom zálive.
Ukrajinská armáda zároveň v pondelok uviedla, že v rámci operácie s názvom Blackout Krymu v noci na pondelok zaútočila na deväť energetických uzlov a rozvodní na okupovanom Kryme a na ďalších územiach kontrolovaných Moskvou. Vyradila aj energetické prepojenie medzi regiónom Kubáň na juhu Ruska a Krymom. Táto energetická sústava bola terčom útoku už druhýkrát za 48 hodín.
Ukrajina hlási aj zničenie štyroch ruských systémov protivzdušnej obrany vrátane odpaľovacieho zariadenia S-400, raketového systému Tor a dvoch radarových komplexov.