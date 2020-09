Za posledný deň sa koronavírusom na Ukrajine nakazilo ďalších 324 ľudí

Kyjev 19. septembra (TASR) - Ukrajina hlási za posledných 24 hodín ďalších 3240 infikovaných novým koronavírusom. V sobotu o tom informovala agentúra Ukrinform s odvolaním sa na informácie Systému monitorovania epidémie koronavírusu ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO).



Za rovnaký čas na komplikácie spojené s ochorením COVID-19 zomrelo 48 ľudí. Celkovo si vírus na Ukrajine vyžiadal už 3516 obetí.



Najviac nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 momentálne evidujú v hlavnom meste Kyjev (+400), Ternopiľskej (+311), Odeskej (+281) a Charkivskej oblasti (+200).



Ukrajinský minister zdravotníctva Maksym Stepanov v sobotu podľa agentúry Ukrinform informoval, že za posledných 24 hodín bolo v krajine hospitalizovaných 669 ľudí. Dodal, že je to najväčší počet hospitalizácií za celý čas trvania epidémie.



Stepanov dodal, že v nemocniciach je s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň hospitalizovaných viac ako 13.000 ľudí. Pre porovnanie uviedol, že k 1. septembru to bolo 10.900 pacientov, takže nárast predstavuje ako 2000 hospitalizovaných.



Minister spresnil, že medzi nakazenými, ktorí pribudli do bilancie za posledných 24 hodín, je aj 203 detí a 161 zdravotníkov.