Ukrajina zablokovala na svojom území prístup k niektorým ruským médiám

Kyjev/Moskva 23. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal výnos o zavedení sankcií voči 12 ruským firmám vrátane niektorých médií, ktorých webové stránky boli na území Ukrajiny zablokované. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tento krok Ukrajiny označil za "zadusenie slobody slova". V pondelok o tom informovali portál Meduza.io a agentúra RIA Novosti.



Ukrajinské sankcie sa dotkli napríklad ruskej firmy Rostelekom, ruských novín Vedomosti, Moskovskij komsomolec a Zavtra. Sankcie sa okrem toho postihli i portály Anna News, PolitEkspert a Narodnyje novosti. Tie patria do mediálnej skupiny ruského miliardára Jevgenija Prigožina, ktorý je blízky Kremľu i samotnému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. píše Meduza.io.



"Je to ďalší krok v súvislosti s blokovaním akýchkoľvek tokov informácií, ktoré sa týkajú našej krajiny a médií. Je to ďalší krok na ceste k fakticky istému zaduseniu slobody slova na Ukrajine a vyčisteniu informačného poľa krajiny od nevyhovujúcich a nepohodlných informačných tokov," uviedol Peskov v súvislosti s rozhodnutím Ukrajiny zaviesť ďalšie sankcie voči niektorým ruským médiám.



V posledných mesiacoch totiž Ukrajina zaviedla sankcie voči niekoľkým ruským médiám i proti niekoľkým súkromným a štátnym firmám, ako napríklad banke Sberbank, leteckej spoločnosti Aeroflot či najväčšiemu ruskému nákupnému portálu Wildberries a jeho zakladateľke - najbohatšej žene Ruska Taťjane Bakaľčukovej.