Začal sa proces prechodu ZAES pod ruskú správu, tvrdí Moskva

Kyjev/Moskva 3. novembra (TASR) - Ruskí predstavitelia oznámili, že Moskvou dosadené orgány začali s integráciou Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) na juhu Ukrajiny pod správu ruskej energetickej spoločnosti Rosenergoatom. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.



Poradca generálneho riaditeľa Rosenergoatomu Renat Karčaa uviedol, že ZAES bude presunutá pod správu spoločnosti, ktorá prevádzkuje jadrové elektrárne, po tom, čo sa minú dostupné palivové rezervy.



Podľa šéfa ruskom dosadenej regionálnej správy v meste Enerhodar, ktoré sa nachádza pri ZAES, Alexandra Volgu, sa však už proces prechodu elektrárne pod ruskú správu začal. Volga to povedal pre spravodajský portál Ukraina.ru. Do elektrárne už mal doraziť aj prevádzkový personál z Ruska.



Podľa námestníka ruského ministra zahraničných vecí Andreja Rudenka podpísali už všetci zamestnanci ZAES, ktorí sú "kriticky dôležití pre prácu" elektrárne, nové pracovné zmluvy s Rosenergoatomom. Ukrajinský Enerhoatom však koncom októbra tvrdil, že nové zmluvy podpísalo len 100 zo 6700 ukrajinských zamestnancov ZAES, ktorí zotrvali v elektrárni.



Enerhoatom vo štvrtok informoval, že ZAES bola odpojená od siete po tom, čo boli pri ostreľovaní poškodené káblové vedenie s vysokým napätím.