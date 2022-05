Začala sa druhá fáza evakuácie z Azovstaľu, oznámil gubernát Kyrylenko

Kyjev 5. mája (TASR) - Začala sa druhá fáza evakuácie civilistov z obliehaných železiarní Azovstaľ v ukrajinskom Mariupole, povedal vo štvrtok americkej televízii CNN gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko, informuje TASR.



Kyrylenko však zároveň nabádal na opatrnosť. "Radšej by som o tom verejnosť informoval až po ukončení evakuácie, keď táto špeciálna operácia prinesie výsledky," zdôraznil. Dodal, že Rusi "občas konajú tak, že to vedie k zmenám dohôd".



Ako ďalej informoval, ruské jednotky od stredajšieho večera systematicky ostreľovali železiarne ťažkým delostrelectvom, pričom "došlo k prieniku do podzemia Azovstaľu".



Podľa Kyrylenka sa v podzemných chodbách komplexu nachádza spolu s ukrajinskými obrancami približne 200 civilistov.



Hovorca generálneho tajomníka OSN predtým informoval, že svetová organizácia nemá presné údaje o tom, koľko civilistov sa nachádza v Azovstali.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že v stredu bolo z Mariupola a priľahlých oblastí evakuovaných 344 ľudí.



Rusko v stredu informovalo, že od štvrtka v čase od 8.00 h do 18.00 h moskovského času na tri dni zastaví útoky na Azovstaľ a umožní tak vytvorenie humanitárneho koridoru pre odchod civilistov z komplexu. Jeden z veliteľov ukrajinského pluku Azov Sviatoslav Palamar však vo štvrtok na sociálnej sieti Telegram vyhlásil, že Rusko porušilo avizované prímerie.



Ruský prezident Vladimir Putin v telefonáte s izraelským premiérom Naftalim Bennettom vo štvrtok povedal, že Rusko je pripravené zabezpečiť civilistom ukrývajúcim sa v Azovstali bezpečný odchod, pričom Kyjev by mal ukrajinským vojakom v továrni nariadiť, aby zložili zbrane.