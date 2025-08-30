< sekcia Zahraničie
Ukrajina začala vyšetrovanie vraždy šéfa parlamentu Andrija Parubého
Podľa médií padlo osem výstrelov a páchateľ bol údajne prezlečený na kuriéra doručovacej služby.
Autor TASR
Kyjev 30. augusta (TASR) - Ukrajina v sobotu začala vyšetrovanie v prípade vraždy po zastrelení bývalého predsedu parlamentu Andrija Parubého v západoukrajinskom meste Ľvov. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Úrad generálnej prokuratúry krajiny vo vyhlásení uviedol, že sa pátra po páchateľovi v prípade „úmyselného zabitia“ známeho 54-ročného politika.
Tamojšie médiá uviedli, že k streľbe došlo približne o 11.00 h predpoludním SELČ, pričom páchateľ na politika viackrát vystrelil.
Polícia uviedla, že Parubij „zomrel na následky zranení na mieste“ streľby a dodala, že po strelcovi pátrajú. Motív vraždy doposiaľ nie je jasný.
Podľa médií padlo osem výstrelov a páchateľ bol údajne prezlečený na kuriéra doručovacej služby. Po vražde z miesta ušiel.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme X označil zabitie poslanca za „hroznú vraždu“.
„Minister vnútra Ihor Klimenko a generálny prokurátor Ruslan Kravčenko práve informovali o prvých známych okolnostiach hroznej vraždy v Ľvove. Andrij Parubij bol zabitý,“ napísal Zelenskyj.
Parubij, ktorý bol predsedom ukrajinského parlamentu v rokoch 2016 až 2019, bol prominentným podporovateľom proeurópskej Oranžovej revolúcie v roku 2004 a tiež revolúcie na Majdane v roku 2014.
