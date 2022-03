Ukrajina evakuuje civilistov z miest obliehaných ruskou armádou

Kyjev 8. marca (TASR) - Ukrajina začala v utorok s evakuáciou civilistov z mesta Sumy, ktoré leží na východe krajiny, ako i z mesta Irpiň nachádzajúceho sa neďaleko Kyjeva. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na ukrajinských predstaviteľov.



Evakuácia sa začala po tom, ako sa ruskí a ukrajinskí predstavitelia dohodli na vytvorení humanitárnych koridorov, ktoré umožnia civilistom opustiť mestá obliehané ruskými vojakmi.



"Do 09.30 h miestneho času (8.30 SEČ) bolo evakuovaných vyše 150 ľudí, pričom (evakuačné) aktivity pokračujú," uviedol guvernér Kyjevskej oblasti Olexij Kuleba.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské médiá a ruské ministerstvo obrany uvádza, že civilistov možno v utorok evakuovať z miest Kyjev, Černihiv, Charkov a Mariupol.



Podľa ruského ministerstva obrany ruské jednotky zaviedli na Ukrajine "tichý režim" od 08.00 SEČ.



Ukrajina v pondelok odmietla evakuovať civilistov humanitárnymi koridormi vedúcimi do Ruska a Bieloruska.



Reuters s odvolaním na ruské média však informoval, že Rusko v utorok umožní evakuovať obyvateľov miest Sumy a Mariupol do iných častí Ukrajiny. Ostatné Ruskom navrhované trasy humanitárnych koridorov by však mali opäť smerovať do Ruska alebo Bieloruska.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti Twitter potvrdilo, že humanitárny koridor z mesta Sumy vedie do mesta Poltava, ktoré sa nachádza v centrálnej časti Ukrajiny. Zároveň však vyzvalo Rusko, aby súhlasilo aj s otvorením ďalších humanitárnych koridorov na Ukrajine.



Ukrajinská ministerka pre reintegráciu dočasne okupovaných území Iryna Vereščuková v utorok varovala, že Rusko "sa pripravuje narušiť humanitárne koridory a zmanipulovať trasy tak, aby sa ľudia dostali inam", píše denník The Guardian.