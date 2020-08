Ukrajina začína s predajom nevyužívaných väzníc

Kyjev 4. augusta (TASR) - Ukrajinské ministerstvo spravodlivosti oznámilo začiatok predaja nevyužívaných väzníc, ktorý spustí 6. augusta. S odvolaním sa na tlačovú službu ministerstva o tom v utorok informoval spravodajský portál Novaja gazeta (NG).



Prvými, ktoré sú v ponuke na predaj, sú priestory nápravného centra Irpen vzdialeného asi 14 kilometrov od Kyjeva.



Ukrajinské úrady sa pre tento krok rozhodli v záujme optimalizácie: predpokladá sa, že peniaze z predaja budov sa použijú na opravu existujúcich väzníc alebo na výstavbu nových.



Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že hneď, ako sa peniaze z predaja budov ocitnú na jeho účte, začne sa s projektovaním a novou výstavbou v mestách, kde miestne úrady pridelili pre nápravné zariadenie pozemok alebo sa tam nachádza voľný pozemok patriaci rezortu. Ministerstvo spresnilo, že v prvom rade ide o výstavbu nových väzenských zariadení v mestách Ľvov a Kyjev.



Ukrajinské ministerstvo spravodlivosti plánuje toto leto uzavrieť osem nápravných zariadení a táborov, dodal NG.



Portál NG upozornil, že nejde o prvý projekt na Ukrajine, ktorý má za cieľ prilákať ďalšie prostriedky do väzenského systému: pred časom v Kyjeve v rámci experimentu spustili možnosť zaplatiť si lepšie vybavenú celu vo vyšetrovacích väzniciach, čím zadržaní získali pohodlnejšie podmienky počas svojho väzobného vyšetrovania. Vedenie daného zariadenia takto dostalo ďalšie prostriedky na opravu budovy.



Do tohto experimentu sa zapojilo 19 vyšetrovacích väzníc, ktoré takto do svojho rozpočtu získali viac ako 318.000 hrivien (takmer 10.000 eur).