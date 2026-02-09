Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajina začne podľa ministra obrany vyrábať zbrane s Francúzskom

Ilustračná snímka Foto: TASR - Radovan Stoklasa

AFP pripomína, že Francúzsko minulý rok oznámilo, že na vojenskú pomoc Kyjevu dodá dve miliardy eur.

Autor TASR
Kyjev 9. februára (TASR) - Ukrajina a Francúzsko sa dohodli na spoločnej výrobe zbraní, oznámil ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov v pondelok po stretnutí s francúzskou ministerkou ozbrojených síl Catherine Vautrinovou v Kyjeve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Obe krajiny podpísali list o zámere, ktorý otvára cestu pre „veľké spoločné projekty v oblasti obranného priemyslu“, napísal Fedorov na platforme Telegram. Nešpecifikoval však, aké zbrane bude Ukrajina s Francúzskom vyrábať ani kedy sa výroba začne.

„Prechádzame od dodávok k spoločnej výrobe a dlhodobým riešeniam, ktoré systematicky posilňujú našu obranu,“ dodal Fedorov.

Ukrajina a Francúzsko tiež diskutovali o nových dodávkach francúzskych zbraní a vojenského vybavenia pre Kyjev vrátane protiraketových striel Aster, stíhacích lietadiel Mirage 2000 a protivzdušných systémov SAMP-T.

„Francúzsko stojí a bude stáť na strane ukrajinského ľudu,“ napísala Vautrinová ešte v nedeľu na platforme X.

AFP pripomína, že Francúzsko minulý rok oznámilo, že na vojenskú pomoc Kyjevu dodá dve miliardy eur. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho francúzsky náprotivok Emmanuel Macron v novembri podpísali list o zámere týkajúci sa možného dodania až 100 viacúčelových stíhacích lietadiel Rafale na Ukrajinu.
