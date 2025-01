Ukrajina zadržala hlavného vojenského psychiatra

Kyjev 21. januára (TASR) - Ukrajina v utorok zadržala vysokopostaveného vojenského lekára, ktorý je podozrivý z úplatkárstva. Podľa ukrajinskej rozviedky SBU ide o hlavného vojenského psychiatra. Ten je zároveň členom posudkovej komisie, ktorá udeľuje výnimky z vojenskej služby. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



Lekár údajne od začiatku celoplošnej ruskej invázie nepriznal príjmy vo výške viac ako milión dolárov. Nezverejnil taktiež zoznam nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve jeho blízkej rodiny.



Vo vyhlásení SBU sa uvádza, že lekár vlastní dva byty v Kyjeve a ďalší v pobrežnom meste Odesa, ako aj pozemky neďaleko hlavného mesta a štyri luxusné autá. Vyšetrovatelia taktiež v jeho nehnuteľnostiach našli 152.000 dolárov a 34.000 eur v hotovosti.



V prípade preukázania viny z úplatkárstva hrozí lekárovi až desať rokov za mrežami.



Vyšetrovanie je podľa agentúry AFP súčasťou rozbiehajúcej sa kampane, ktorej cieľom je odstrániť systematické podvody a zaviesť reformy potrebné pre vstup do Európskej únie.



Protikorupčné zásahy sa v uplynulom období sústredili najmä na lekárske posudkové komisie, ktoré ukrajinským mužom za úplatky poskytovali výnimky z vojenskej služby. Ministerstvo obrany už ohlásilo reformu tohto systému. Nové pravidlá by mali vstúpiť do platnosti na jeseň tohto roka.



Minulý rok podal generálny prokurátor Andrij Kostin demisiu po korupčnej kauze, v ktorej vyšlo najavo, že množstvo predstaviteľov prokuratúry uplácalo lekárov výmenou za výnimky z vojenskej služby.