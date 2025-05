Na Ukrajine zahynul Austrálčan, ktorý pomáhal s odmínovaním

Sydney 12. mája (TASR) - Austrálsky premiér Anthony Albanese v pondelok potvrdil, že pri boji na Ukrajine zahynul austrálsky občan. Podľa správ médií bývalý vojak pracoval pre charitatívnu organizáciu zameranú na odmínovanie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Austrálčan a jeho britský kolega zahynuli minulý týždeň neďaleko východoukrajinského mesta Izium v dôsledku zranení po explózii podomácky vyrobeného výbušného zariadenia. Informoval o tom verejnoprávny vysielateľ ABC s odvolaním sa na vojenské zdroje na Ukrajine. Detaily incidentu sa ešte musia prešetriť, dodal ABC.



Albanese oznámil, že rezort zahraničných vecí poskytuje podporu rodine muža, no neuviedol žiadne ďalšie podrobnosti. „Z úcty k súkromiu rodiny a v súlade s našimi povinnosťami sme obmedzení v tom, čo môžeme v tejto chvíli verejne povedať,“ ozrejmil Albanese pre novinárov. „Môžem však potvrdiť, že sa nezapájal do konfliktu, bol to dobrovoľník v rámci humanitárnej organizácie,“ priblížil premiér.



Podľa ABC Austrálčan pracoval pre neziskovú organizáciu Prevail Together (Spoločne zvíťazíme) so sídlom v USA. Jej cieľom je pomoc ukrajinským organizáciám s odmínovaním, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a humanitárna pomoc. Prevail Together vo vyhlásení uviedla, že počas incidentu zo 6. mája utrpelo vážne zranenia niekoľko členov tímu. „Stále zhromažďujeme informácie a spolupracujeme s predstaviteľmi armády a polície pri objasňovaní podrobností,“ upresnila.



Austrálska armáda v Británii pomáha pri výcviku ukrajinských jednotiek. Ide o jedného z najväčších podporovateľov Kyjeva, ktorý nie je členom NATO a Kyjevu dodáva humanitárnu pomoc, muníciu a vybavenie na obranu pred ruskou inváziou.