Ukrajina zakázala vývoz pšenice, obáva sa nedostatku potravín

Kyjev 9. marca (TASR) - Ukrajina zakázala vývoz pšenice do zahraničia v súvislosti s rastúcimi obavami o zabezpečenie potravín pre svojich obyvateľov, ktorí už dva týždne čelia ruskej invázii. Ukrajinská pšenica je kľúčová pre svetové dodávky potravín. Informovala o tom TASR na základe stredajšej správy agentúry AFP.



Viaceré ukrajinské mestá sú odrezané od dodávok elektrickej energie a zápasia aj s nedostatkom potravín a liekov. Najhoršie je na tom Mariupol, kde nefunguje kúrenie, tečúca voda, kanalizácia ani telefónne siete. Mestské orgány vyhlásili, že desiatky obetí museli pochovať do masového hrobu, pretože kapacita márnic nepostačovala.



Vo viacerých častiach krajiny v priebehu stredy plánovali evakuácie civilného obyvateľstva. Týka sa to aj mesta Sumy, odkiaľ v utorok úspešne evakuovali 5000 ľudí. Do mesta priviezli humanitárnu pomoc na približne 20 autobusoch, ktoré na spiatočnej ceste použijú na evakuáciu civilistov.



Prezident Volodymyr Zelenskyj informoval o snahách evakuovať 18.000 ľudí z obliehaných miest v Kyjevskej oblasti do Kyjeva. Počas stredajšieho 12-hodinového humanitárneho prímeria by ďalšie evakuačné cesty mali byť otvorené z Mariupola, Enerhodaru, Volnovachy a Iziumu. Smerovať majú do oblastí pod kontrolou ukrajinskej vlády.



Ukrajinu od začiatku konfliktu pred takmer dvoma týždňami opustili už viac ako dva milióny ľudí, pričom polovica z nich sú deti.



Obavy vzbudzuje i bezpečnosť ukrajinských jadrových elektrární vrátane Černobyľu, ktorý je pod ruskou kontrolou a je odpojený od elektrického prúdu. Ten zatiaľ zaisťujú záložné generátory.