Ukrajina žaluje Maďarsko, Poľsko a SR za zákazy dovozu agroproduktov

Kyjev 18. septembra (TASR) - Ukrajina v pondelok oznámila, že na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) podala žaloby proti svojim trom susedom z EÚ - Maďarsku, Poľsku a Slovensku - za to, že odmietli ukončiť zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov. TASR Informuje podľa správy agentúry AFP.



Trojica stredoeurópskych krajín oznámila tieto zákazy s cieľom chrániť svojich poľnohospodárov po tom, ako Európska komisia minulý piatok odmietla predĺžiť platnosť opatrení voči štyrom ukrajinským agroproduktom, ktoré tento rok prijala po dohode s členskými štátmi EÚ susediacimi v Ukrajinou.



Kyjev v súvislosti s rozhodnutím svojich susedov avizoval, že podnikne právne kroky.



Zákazy dovozu viedli k nepríjemnej diplomatickej roztržke s Poľskom, ktoré je najvernejším spojencom Kyjeva v boji proti Rusku.



Prvá podpredsedníčka ukrajinskej vlády a ministerka hospodárstva Julija Svyrydenková však v pondelok vo svojom vyhlásení ozrejmila, že pre Kyjev je "mimoriadne dôležité dokázať, že jednotlivé členské štáty nemôžu zakázať dovoz ukrajinského tovaru".



"Preto proti nim podávame žaloby" vo WTO, dodala Svyrydenková.



Ministerka súčasne v mene Ukrajiny vyjadrila nádej, že trojica stredoeurópskych štátov zruší svoje obmedzenia a "my nebudeme musieť dlho riešiť túto záležitosť na súdoch".



Pripomenula, že ukrajinskí vývozcovia "naďalej znášajú značné straty" v dôsledku prestojov, dodatočných nákladov a neschopnosti plniť dohody v zahraničí.



Rezort hospodárstva dodal, že Ukrajina vzniknutú situáciu "vníma ako porušenie medzinárodných záväzkov zo strany troch krajín EÚ". Ukrajina sa tiež domnieva, že jednostranné kroky členských štátov EÚ v oblasti obchodu sú neprijateľné a "všetky členské krajiny bloku musia koordinovať a harmonizovať obchodnú politiku, keďže patrí do výlučnej kompetencie EÚ".



Ruská invázia na Ukrajinu výrazne narušila ukrajinský vývoz obilia cez Čierne more, v dôsledku čoho sa EÚ stala hlavnou tranzitnou trasou a cieľovou destináciou vývozu ukrajinského obilia.



Maďarsko, Poľsko a Slovensko sa vzopreli rozhodnutiu Európskej komisie ukončiť obmedzenia na ukrajinské obilie a predĺžili svoje zákazy.



Táto otázka je obzvlášť citlivá v Poľsku, kde sa v októbri konajú voľby. Súčasná populistická pravicová vláda strany Právo a spravodlivosť (PiS) má silnú podporu práve v poľnohospodárskych regiónoch.