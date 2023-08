Záporožskú elektráreň napojili na záložný zdroj

Kyjev 10. augusta (TASR) - Záporožská jadrová elektráreň (ZAES) prišla v noci na štvrtok o napájanie a musela byť pripojená na záložný zdroj. Oznámila to ukrajinská štátna energetická spoločnosť Enerhoatom bez uvedenia príčiny. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Enerhoatom zároveň varoval, že táto najväčšia jadrová elektráreň v Európe, ktorú okupujú Rusi, sa tak ocitla na pokraji výpadku prúdu, keďže záložné vedenie má oproti hlavnému menej než polovičný výkon. Dodal, že takýto režim je pre elektráreň náročný a môže fungovať len obmedzený čas.



Ruská správa elektrárne mimo toho uviedla, že štvrtý reaktor bol pre známky úniku pary presunutý z tzv. horúcej do studenej odstávky. Reuters uvádza, že jeden zo šiestich reaktorov ZAES musí byť stále v stave horúcej odstávky, aby mohol vyrábať paru pre potreby elektrárne.



Ruská správa ďalej informovala, že zamestnanci elektrárne "zistili známky úniku v časti parného potrubia tretieho generátora". Dodala, že sa uvažuje o prechode energobloku č. 6 do stavu horúcej odstávky.



Záporožskej jadrovej elektrárni so šiestimi reaktormi sa ruská armáda zmocnila krátko po začiatku svojej invázie na Ukrajinu z vlaňajšieho februára a odvtedy ju okupuje.



ZAES sa stala jedným z ohniskových bodov konfliktu, pričom Moskva a Kyjev sa navzájom obviňujú z ostreľovania jej bezprostredného okolia. Všetkých šesť reaktorov elektrárne, ktoré ešte pred vojnou vyrábali približne pätinu elektriny Ukrajiny, je v súčasnosti odstavených, pričom päť z nich je v režime tzv. studenej odstávky.