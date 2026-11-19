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Ukrajina žartom blahoželajú Lisabonu k najdlhšiemu mostu v Európe
Most spájajúci anektovaný Krym s pevninským Ruskom sa v noci na štvrtok stal opäť terčom ukrajinského útoku.
Autor TASR
Kyjev 19. novembra (TASR) - Ukrajinský generálny štáb vo štvrtok potvrdil ďalší útok na Krymský most, pričom žartovnou formou: v mene ukrajinských ozbrojených síl totiž zablahoželal mostu Vasca da Gamu v Lisabone k opätovnému získaniu titulu najdlhšieho mosta v Európe. Informovala o tom britská stanica BBC, píše TASR.
Lisabonský most s dĺžkou 17,2 kilometra bol po svojom otvorení v roku 1998 označený za najdlhší v Európe. V roku 2018 ho v tomto prvenstve vystriedal Krymský most, ktorý meria približne 19 kilometrov.
Krymský most má pre Moskvu veľký symbolický význam, keďže má reprezentovať anexiu ukrajinského Krymského polostrova v roku 2014 a jeho pričlenenie k ruskému územiu. Zároveň predstavuje dôležitú dopravnú trasu na zásobovanie Krymu. Pozostáva z cestnej a železničnej časti.
Most spájajúci anektovaný Krym s pevninským Ruskom sa v noci na štvrtok stal opäť terčom ukrajinského útoku. Na svojom účte na platforme Telegram to potvrdil aj Ruskom dosadený správca administratívy Krymu Sergej Aksionov. Doplnil, že „v dôsledku nového útoku na Krymský most je doprava dočasne prerušená. Všetky príslušné zložky sú na mieste. V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie škôd.“
Šlo pritom o tretí útok od začiatku tohto týždňa. Prvýkrát naň Ukrajina udrela v noci na pondelok a následne v noci na utorok. V dôsledku druhého útoku sa podľa zverejnených záberov zrútila do mora cestná oblúková konštrukcia a niekoľko mostných polí. Poškodená bola údajne aj železničná časť.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok potvrdil útoky na Krymský most s tým, že išlo o výsledok „bezprecedentnej“ operácie, ktorá prebiehala niekoľko týždňov a bola odvetou za ruské údery na ukrajinskú infraštruktúru vrátane mostov v Kyjeve.
Lisabonský most s dĺžkou 17,2 kilometra bol po svojom otvorení v roku 1998 označený za najdlhší v Európe. V roku 2018 ho v tomto prvenstve vystriedal Krymský most, ktorý meria približne 19 kilometrov.
Krymský most má pre Moskvu veľký symbolický význam, keďže má reprezentovať anexiu ukrajinského Krymského polostrova v roku 2014 a jeho pričlenenie k ruskému územiu. Zároveň predstavuje dôležitú dopravnú trasu na zásobovanie Krymu. Pozostáva z cestnej a železničnej časti.
Most spájajúci anektovaný Krym s pevninským Ruskom sa v noci na štvrtok stal opäť terčom ukrajinského útoku. Na svojom účte na platforme Telegram to potvrdil aj Ruskom dosadený správca administratívy Krymu Sergej Aksionov. Doplnil, že „v dôsledku nového útoku na Krymský most je doprava dočasne prerušená. Všetky príslušné zložky sú na mieste. V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie škôd.“
Šlo pritom o tretí útok od začiatku tohto týždňa. Prvýkrát naň Ukrajina udrela v noci na pondelok a následne v noci na utorok. V dôsledku druhého útoku sa podľa zverejnených záberov zrútila do mora cestná oblúková konštrukcia a niekoľko mostných polí. Poškodená bola údajne aj železničná časť.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok potvrdil útoky na Krymský most s tým, že išlo o výsledok „bezprecedentnej“ operácie, ktorá prebiehala niekoľko týždňov a bola odvetou za ruské údery na ukrajinskú infraštruktúru vrátane mostov v Kyjeve.