Ukrajina zasiahla raketou vojenský objekt v ruskej Rostovskej oblasti

Kyjev 10. januára (TASR) — Ukrajina v piatok v skorých ranných hodinách zasiahla muničný sklad a sklad dronov v ruskej Rostovskej oblasti. Do útoku nasadila bezpilotné lietadlá a raketu Neptun. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP odvolávajúcej sa zdroj z prostredia Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU).



"Terčom dronov SBU a rakety Neptun bol sklad munície a prieskumných bezpilotných lietadiel pri obci Čaltyr v Rostovskej oblasti," uviedol zdroj.



Útok podľa neho vykonala SBU v spolupráci s námorníctvom. Bezpilotné lietadlá najprv zahltili ruské systémy protivzdušnej obrany, čím umožnili rakete zasiahnuť vojenský objekt.



Neptun je pôvodne protilodná podzvuková riadená strela, ktorú začala Ukrajina vyvíjať v roku 2012 a je určená na ničenie lodí s výtlakom do 5000 ton. Neskôr bola upravená tak, aby sa dala použiť na väčšie vzdialenosti.



Ruskí predstavitelia predtým informovali o požiari priemyselného zariadenia pri dedine Čaltyr v Rostovskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou, no neuviedli podrobnosti.



Gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar oznámil, že systémy protivzdušnej obrany zostrelili v noci na piatok neďaleko Čaltyru 16 ukrajinských bezpilotných lietadiel.



Začiatkom tohto týždňa Ukrajina oznámila, že zasiahla sklad ropy, ktorý zásobuje vojenské letisko v ruskej Saratovskej oblasti, ležiace asi 500 kilometrov od hraníc oboch krajín.