Ukrajina zasiahla strategicky dôležitý most v Chersonskej oblasti

Kyjev 20. júla (TASR) - Ukrajinské sily zasiahli a výrazne poškodili strategicky dôležitý most cez rieku Dneper v juhoukrajinskej Chersonskej oblasti, ktorú z veľkej časti okupujú ruské invázne jednotky. V stredu to uviedol promoskovský lokálny predstaviteľ Kyrylo Stremousov, informuje agentúra AP.



Ukrajinské sily podľa Stremousova zasiahli Antonivský most v stredu raketovými útokmi celkovo 11-krát. Kyjev použil salvové raketomety HIMARS, ktoré mu dodali Spojené štáty, priblížil. Niektoré rakety zachytila ruská protivzdušná obrana, dodal. Pre ruské štátnu agentúru TASS Stremousov povedal, že most je síce "veľmi poškodený", ale nehrozí jeho zrútenie. Už v utorok došlo k miernemu poškodeniu po ostreľovaní ukrajinskými silami.



Podľa britského ministerstva obrany je tento most "výrazne slabým miestom ruských síl". Predstavuje totiž "jeden len z dvoch cestných prechodov cez rieku Dneper, ktoré môže Rusko využívať na dopĺňanie zásob alebo stiahnutie svojich síl na území, ktoré okupuje západne od tejto rieky", uviedol rezort obrany na Twitteri.



Londýn dodal, že 1,4-kilometra dlhý most je zrejme v súčasnosti naďalej možné využívať. "Kontrola prechodov cez Dneper sa pravdepodobne stane dôležitým faktorom, čo sa týka výsledku bojov v (Chersonskej) oblasti," píše sa v tweete.



Ukrajina prestala ovládať Chersonskú oblasť, vrátane jej rovnomennej metropoly ležiacej pri Čiernom mori, už v prvých týždňoch invázie, ktorú Rusko spustilo 24. februára.



Ukrajinskí predstavitelia však vyjadrili nádej, že bojmi v Donbase na východe by Kyjev mohol dosiahnuť vyčerpanie zdrojov ruskej armády a následne spustiť protiofenzívu s cieľom opätovne ovládnuť Chersonskú oblasť a časti Záporožskej oblasti.



Chersonská oblasť je jedným z území, ktoré sa Rusko podľa USA pokúša anektovať. Moskva plánuje i anexiu Doneckej a Luhanskej oblasti, varoval Washington. Hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby v utorok uviedol, že už v septembri by mohlo dôjsť k zorganizovaniu podvodného referenda o pripojení uvedených oblastí k Rusku.