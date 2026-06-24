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Ukrajina zasiahla závod na spracovanie zemného plynu v Orenburgu
Generálny štáb vo vyhlásení v aplikácii Telegram uviedol, že nočný útok spôsobil požiare v Orenburskom plynárenskom komplexe asi 1200 kilometrov od frontovej línie.
Autor TASR
Kyjev 24. júna (TASR) - Ukrajinské sily v noci na stredu zaútočili na významný závod na spracovanie zemného plynu hlboko v ruskom vnútrozemí a dve kľúčové centrá satelitnej komunikácie, oznámil generálny štáb v Kyjeve. TASR o tom píše podľa agentúry AP a webu Militarnyj.
Najnovšie útoky boli súčasťou pokračujúcich leteckých operácií proti ruským energetickým zariadeniam a vojenskému priemyslu, ktoré Kyjev označuje ako „kinetické sankcie“.
Generálny štáb vo vyhlásení v aplikácii Telegram uviedol, že nočný útok spôsobil požiare v Orenburskom plynárenskom komplexe asi 1200 kilometrov od frontovej línie. Jedno z najväčších plynových zariadení na svete v obci Cholodnyje Kľuči patri pod Gazprom.
Vyrába okrem iného hélium, ktoré sa používa v raketových motoroch na kvapalné palivo a navádzacích systémoch, a etán, kľúčovú zložku pri výrobe tuhého raketového paliva a pušného prachu.
Miestne úrady vrátane regionálneho guvernéra Jevgenija Solnceva útok fakticky potvrdili. Ruský predstaviteľ pripomenul, že v Orenburskej oblasti je zverejňovanie fotografií a videí s dronmi zakázané.
Podľa generálneho štábu nočné útoky zasiahli aj dve satelitné komunikačné centrá používané ruskou armádou. Jedným z nich bolo Vesmírne komunikačné centrum Dubna neďaleko Moskvy a druhé vo Vladimirskej oblasti východne od ruského hlavného mesta.
Ukrajinská bezpečnostná služba v stredu uviedla, že zaútočila aj na dve vojenské letiská a zničila raketové systémy na Kryme. Zničili aj dva dôležité mosty, ktoré ovplyvňujú logistiku na Kryme. Telegramový kanál Dnipro OSINT zverejnil tiež satelitné snímky zničeného mosta cez Severokrymský kanál v obci Stavky v Chersonskej oblasti. Po dvoch útokoch dronov bolo v mostovke zaznamenaných šesť dier a stal sa nepoužiteľný. Poškodený bol aj most cez Severokrymský kanál v obci Rozdoľne na východe Krymu.
Ruské sily zostrelili cez noc 323 ukrajinských dronov, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Ukrajinské vzdušné sily medzitým uviedli, že Rusko cez noc vypustilo 101 útočných dronov s dlhým doletom.
Najnovšie útoky boli súčasťou pokračujúcich leteckých operácií proti ruským energetickým zariadeniam a vojenskému priemyslu, ktoré Kyjev označuje ako „kinetické sankcie“.
Generálny štáb vo vyhlásení v aplikácii Telegram uviedol, že nočný útok spôsobil požiare v Orenburskom plynárenskom komplexe asi 1200 kilometrov od frontovej línie. Jedno z najväčších plynových zariadení na svete v obci Cholodnyje Kľuči patri pod Gazprom.
Vyrába okrem iného hélium, ktoré sa používa v raketových motoroch na kvapalné palivo a navádzacích systémoch, a etán, kľúčovú zložku pri výrobe tuhého raketového paliva a pušného prachu.
Miestne úrady vrátane regionálneho guvernéra Jevgenija Solnceva útok fakticky potvrdili. Ruský predstaviteľ pripomenul, že v Orenburskej oblasti je zverejňovanie fotografií a videí s dronmi zakázané.
Podľa generálneho štábu nočné útoky zasiahli aj dve satelitné komunikačné centrá používané ruskou armádou. Jedným z nich bolo Vesmírne komunikačné centrum Dubna neďaleko Moskvy a druhé vo Vladimirskej oblasti východne od ruského hlavného mesta.
Ukrajinská bezpečnostná služba v stredu uviedla, že zaútočila aj na dve vojenské letiská a zničila raketové systémy na Kryme. Zničili aj dva dôležité mosty, ktoré ovplyvňujú logistiku na Kryme. Telegramový kanál Dnipro OSINT zverejnil tiež satelitné snímky zničeného mosta cez Severokrymský kanál v obci Stavky v Chersonskej oblasti. Po dvoch útokoch dronov bolo v mostovke zaznamenaných šesť dier a stal sa nepoužiteľný. Poškodený bol aj most cez Severokrymský kanál v obci Rozdoľne na východe Krymu.
Ruské sily zostrelili cez noc 323 ukrajinských dronov, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Ukrajinské vzdušné sily medzitým uviedli, že Rusko cez noc vypustilo 101 útočných dronov s dlhým doletom.