Ukrajina zasiahla zbrojársku továreň v Briansku, zahynulo šesť ľudí

Ľudia sa pozerajú na časti ruského dronu, ktorý zasiahol obytnú budovu po dronovom útoku v Charkove, na východe Ukrajiny 9. marca 2026. Ruský dron zasiahol v pondelok oblasť neďaleko výškovej obytnej budovy v Charkove, druhom najväčšom ukrajinskom meste. Utrpelo pri tom zranenia šesť osôb, oznámil starosta Ihor Terechov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.Podľa slov starostu je medzi zranenými jedno dieťa. Počas útoku došlo aj k rozbitiu okien a niekoľko áut zachvátili plamene, ozrejmil Terechov. Charkov, ktorý sa nachádza 30 km od ruských hraníc, odolal počiatočnému postupu ruských síl po začatí invázie vo februári 2022 a odvtedy je častým cieľom ruských leteckých útokov, pripomína Reuters. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Briansk 10. marca (TASR) - Najmenej šesť ľudí zahynulo a ďalších 37 zranil ukrajinský raketový útok na ruské mesto Briansk, oznámil gubernátor tamojšej pohraničnej oblasti Alexandr Bogomaz. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že v Briansku bola zasiahnutá „kľúčová“ zbrojárska továreň, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Ukrinform.

„V dôsledku teroristického raketového útoku zahynulo šesť civilistov a 37 ďalších utrpelo zranenia,“ uviedol Bogomaz na sociálnej sieti Telegram. Podľa ruského ministerstva zdravotníctva je minimálne 35 ľudí hospitalizovaných, niektorí sú v kritickom stave. Kanál Astra uviedol, že podnik zasiahli strely Storm Shadow.

Zelenskyj už predtým informoval, že jednotky Kyjeva uskutočnili „úspešnú“ operáciu proti kľúčovej vojenskej továrni v Briansku. „Táto továreň vyrábala elektroniku a komponenty pre ruské rakety,“ ozrejmil Zelenskyj.

Západoruská Brianská oblasť hraničí s Ukrajinou a preto patrí medzi regióny najviac postihnuté cezhraničným ostreľovaním a zásahmi dronov.
