Ukrajina zasiahla zbrojársku továreň v Briansku, zahynulo šesť ľudí
Západoruská Brianská oblasť hraničí s Ukrajinou a preto patrí medzi regióny najviac postihnuté cezhraničným ostreľovaním a zásahmi dronov.
Autor TASR
Briansk 10. marca (TASR) - Najmenej šesť ľudí zahynulo a ďalších 37 zranil ukrajinský raketový útok na ruské mesto Briansk, oznámil gubernátor tamojšej pohraničnej oblasti Alexandr Bogomaz. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že v Briansku bola zasiahnutá „kľúčová“ zbrojárska továreň, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Ukrinform.
„V dôsledku teroristického raketového útoku zahynulo šesť civilistov a 37 ďalších utrpelo zranenia,“ uviedol Bogomaz na sociálnej sieti Telegram. Podľa ruského ministerstva zdravotníctva je minimálne 35 ľudí hospitalizovaných, niektorí sú v kritickom stave. Kanál Astra uviedol, že podnik zasiahli strely Storm Shadow.
Zelenskyj už predtým informoval, že jednotky Kyjeva uskutočnili „úspešnú“ operáciu proti kľúčovej vojenskej továrni v Briansku. „Táto továreň vyrábala elektroniku a komponenty pre ruské rakety,“ ozrejmil Zelenskyj.
