Ukrajina zatiaľ nevie potvrdiť, či Rusko útočilo raketami z KĽDR

Kyjev 5. januára (TASR) - Ukrajinské letectvo v piatok uviedlo, že zatiaľ nevie potvrdiť vyhlásenie Spojených štátov, že Rusko pri nedávnych útokoch proti Ukrajine použilo balistické rakety a odpaľovacie zariadenia dodané Severnou Kóreou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Zatiaľ nemáme žiadne informácie o použití takýchto rakiet... Experti preskúmajú trosky a potom budeme môcť povedať, či je to fakt alebo nie. Zatiaľ to nemôžem potvrdiť," uviedol hovorca ukrajinských vzdušných síl Jurij Ihnat.



Hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby vo štvrtok povedal, že Moskva 30. decembra odpálila na Ukrajinu severokórejskú balistickú strelu, ktorá dopadla na pole. Takéto strely boli podľa Kirbyho vypálené aj v utorok v rámci rozsiahlych ruských útokov. Ako doplnil, KĽDR celkovo dodala Moskve niekoľko desiatok balistických rakiet.



"Čiastočne v dôsledku sankcií (USA) a kontroly vývozu sa Rusko dostáva do čoraz väčšej izolácie na medzinárodnej scéne a je nútené hľadať vojenský materiál u spriaznených štátov. Ako sme verejne upozorňovali, jedným z týchto štátov je Severná Kórea," uviedol Kirby.



Dodal, že rakety z KĽDR majú dolet 900 kilometrov a výmenou za tieto zbrane by mala Moskva dodať Pchjongjangu stíhačky, rakety zem-vzduch, obrnené vozidlá, ako aj vybavenie na výrobu balistických zbraní a iné pokročilé technológie.



Podľa Washingtonu Rusko taktiež rokuje s Iránom o kúpe balistických rakiet krátkeho doletu.