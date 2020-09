Ukrajina zatvára hranice – čo to znamená pre jej susedov?

Bratislava 4. septembra (OTS) - Rozhodnutie prišlo po prudkom náraste počtu prípadov na Ukrajine a zodpovední dospeli k záveru, že zákaz vstupu cudzincov pomôže dostať šírenie nákazy pod kontrolu.Zákaz určite spôsobí ťažkú hlavu tisícom ľudí, ktorí každý týždeň prekračujú hranice zo susedných krajín.Zavreté hranice sa týkajú všetkých spôsobov dopravy, či už cestnej, železničnej alebo leteckej. Lety medzi Ukrajinou a jej susedmi sú pozastavené, rovnako ako vlakové spojenia, a pozdĺž hraníc sú rozmiestnené bezpečnostné zložky, aby zabránili vstupu ľuďom, ktorí nemajú naliehavý dôvod cesty.Ak ste si zarezervovali cestu na Ukrajinu od 29. augusta do 28. septembra, mali by ste si v cestovnej kancelárii čo najskôr zistiť, aké sú možnosti zmeny cesty alebo refundácia. Cestovné obmedzenia sa môžu považovať za opodstatnený dôvod na požadovanie vrátenia peňazí, avšak závisí to od podmienok na cestovnom doklade.Tento krok Ukrajiny je ďalším tvrdým úderom pre slovenské cestovné kancelárie, ktoré už sú údajne ohrozené po karanténnych opatreniach a vládnych nariadeniach, ktoré sa zaviedli začiatkom tohto roka.Napriek prísnym prijatým opatreniam platia aj isté výnimky. Ukrajinské úrady povoľujú vstup pracovníkom veľvyslanctiev a niektorých akreditovaných medzinárodných spoločností a ich rodinným príslušníkom. Nákladná doprava má tiež výnimku, vzhľadom na ich štatút nevyhnutných pracovníkov, a niektorí pracovníci v doprave, ako vodiči autobusu a rušňovodiči, môžu na územie krajiny tiež vstúpiť, podľa povahy ich cesty.Treba povedať aj to, že vstup nie je zakázaný pre všetkých cestovateľov. Tí, ktorí Ukrajinou iba prechádzajú, môžu vstúpiť, s podmienkou, že krajinu do 24 hodín opustia.Prísne obmedzenie nasleduje po niekoľkých veľmi bohatých dňoch ukrajinských zákonodarcov – v auguste legalizovali hazardné hry v kamenných stávkových kanceláriách a na internetových stránkach, ako sú online kasína , s cieľom liberalizovať lokálnu ekonomiku. Dočasný zákaz cestovania možno vnímať ako pokus chrániť ekonomiku z dlhodobého hľadiska tak, že sa zamedzí nekontrolovanému nárastu počtu nakazených s príchodom jesene.Či zatvorenie hraníc pomôže spomaliť šírenie vírusu a predísť ekonomickým škodám, je diskutabilné. Inde vo svete mali podobné zákazy cestovania iba skromný úspech: napríklad v USA prezident Donald Trump v marci 2020 rýchlo zavrel hranice pre cestujúcich z 26 európskych krajín, no počet prípadov stále prudko rastie v celej krajine. Na druhej strane je Nový Zéland, ktorý sa vyhlásil za krajinu bez vírusu potom, ako vyhlásili zákaz cestovania – a vírus sa tam odvtedy znovu objavil, hoci tvrdia, že ho majú pod kontrolou.Samozrejme, veľa závisí od konkrétnej politiky, ktorú krajina uplatňuje. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča ako efektívne opatrenia na kontrolu šírenia dodržiavanie odstupu, pravidelné umývanie rúk a prekrytie horných dýchacích ciest, čiže zatváranie hraníc sa môže ukázať ako zbytočné.Pre susedov Ukrajiny je obmedzenie cestovania zlou správou. Fungujúce hranice sú v dnešnom globalizovanom svete podstatné pre obchod aj cestovný ruch: je nádej, že šírenie vírusu sa vo východnej Európe čoskoro dostane pod kontrolu a veci sa vrátia do normálu.