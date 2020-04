Ukrajina uzatvorila kláštorný komplex Kyjevsko-pečerská lavra

Kyjev 13. apríla (TASR) - Ukrajina zatvorila pravoslávny kláštorný komplex Kyjevsko-pečerská lavra po tom, ako sa takmer 100 jeho obyvateľov nakazilo koronavírusovým ochorením COVID-19. Oznámil to v pondelok starosta Kyjeva Vitalij Kličko, ktorého cituje tlačová agentúra DPA.



K opatreniu došlo iba niekoľko dní pred pravoslávnou Veľkou nocou, ktorá tohto roku pripadá na 19. apríla.



"Za uplynulých 24 hodín sme v Kyjevsko-pečerskej lavre zaznamenali 63 nových prípadov nákazy," uviedol Kličko vo vyhlásení. Celkovo je infikovaných viac než 90 obyvateľov tohto rozsiahleho komplexu, ktorý bol zaradený na zoznam lokalít Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.



V nedeľu zomrel jeden z hlavných predstavených kláštora - 79-ročný duchovný - na pľúcnu chorobu, ale cirkev to označila za zápal pľúc. Napriek prísnym karanténnym opatreniam väčšina chrámov na Ukrajine stále nie je uzavretá.



Podľa oficiálnych štatistík evidujú ukrajinské úrady približne 3100 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, pričom najmenej 93 pacientov súvisiacim komplikáciám podľahlo.



"Mesto dnes vyšle do Lavry mobilný röntgen a lekársky tím, ktorý zozbiera vzorky na testovanie. Musíme mať skutočný obraz o semenisku choroby," vyhlásil Kličko podľa tlačovej agentúry Unian.



Kyjevsko-pečerská lavra je všeobecne považovaná za jeden z najväčších a najstarších chrámových komplexov pravoslávnej cirkvi. Počiatky monastieru siahajú do 11. storočia.