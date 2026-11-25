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Ukrajina zaútočila na dve rafinérie v ruskej Samarskej oblasti
Samarský gubernátor Viačeslav Fedoriščev na sociálnej sieti uviedol, že protivzdušná obrana v noci zostrelila 145 ukrajinských dronov.
Autor TASR
Moskva 25. novembra (TASR) - Ukrajinské drony v noci na stredu zaútočili na dve rafinérie v ruskej Samarskej oblasti. Najmenej jedna osoba pri útoku zahynula. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.
Samarský gubernátor Viačeslav Fedoriščev na sociálnej sieti uviedol, že protivzdušná obrana v noci zostrelila 145 ukrajinských dronov. V dôsledku útokov na niektorých miestach došlo k výpadkom prúdu.
„Všetci vidíte, aké to má dôsledky. Chcel by som vám však pripomenúť, že nesmiete hrať nepriateľovi do karát. Nezverejňujte žiadne fotografie ani videá, ktoré zachytávajú následky útoku,“ napísal na VKontakte, ruskej obdobe Facebooku.
Zasiahnuté ropné rafinérie sú od seba vzdialené približne 100 kilometrov a ležia asi 800 kilometrov od ukrajinsko-ruskej hranice.
Ukrajina pravidelne útočí na vojenské ciele hlboko na území Ruska a na okupovaných územiach v snahe oslabiť schopnosť Moskvy pokračovať vo vojne. Kyjev sa zameriava najmä na ruský energetický priemysel s cieľom znížiť príjmy Kremľa.
Samarský gubernátor Viačeslav Fedoriščev na sociálnej sieti uviedol, že protivzdušná obrana v noci zostrelila 145 ukrajinských dronov. V dôsledku útokov na niektorých miestach došlo k výpadkom prúdu.
„Všetci vidíte, aké to má dôsledky. Chcel by som vám však pripomenúť, že nesmiete hrať nepriateľovi do karát. Nezverejňujte žiadne fotografie ani videá, ktoré zachytávajú následky útoku,“ napísal na VKontakte, ruskej obdobe Facebooku.
Zasiahnuté ropné rafinérie sú od seba vzdialené približne 100 kilometrov a ležia asi 800 kilometrov od ukrajinsko-ruskej hranice.
Ukrajina pravidelne útočí na vojenské ciele hlboko na území Ruska a na okupovaných územiach v snahe oslabiť schopnosť Moskvy pokračovať vo vojne. Kyjev sa zameriava najmä na ruský energetický priemysel s cieľom znížiť príjmy Kremľa.