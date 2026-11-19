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Ukrajina zaútočila na Krymský most protilodnými raketami Neptun
Ukrajinská armáda zároveň pripomenula, že raketami Neptun v apríli 2022 potopila ruský krížnik Moskva - vlajkovú loď ruskej Čiernomorskej flotily.
Autor TASR
Kyjev 19. novembra (TASR) – Ukrajinská armáda v noci na štvrtok zaútočila na železničnú časť Krymského mosta protilodnými raketami Neptun. Ide už o tretí útok na tento most za posledné tri dni. Oznámil to ukrajinský generálny štáb na sociálnej sieti Telegram, píše TASR.
Ukrajinská armáda zároveň pripomenula, že raketami Neptun v apríli 2022 potopila ruský krížnik Moskva - vlajkovú loď ruskej Čiernomorskej flotily.
Na základe spresnení ukrajinskej armády, rakety Neptun zasiahli oblasť mostného oblúka a železničných koľají. Rozsah poškodenia zatiaľ nie je známy. Dopravu vlakov na moste po útoku dočasne prerušili. Podľa Ruskom dosadeného správcu Krymu Sergeja Aksionova by premávka vlakov mala byť obnovená okolo 16.00 h miestneho času.
Ruský minister dopravy Dmitrij Jadrov vo štvrtok ráno potvrdil poškodenie železničnej časti mosta.
Predchádzajúce dva ukrajinské útoky zo 16. a 17. novembra poškodili jeden z dvoch kovových oblúkov cestnej časti mosta spolu s cestným úsekom pod ním. Oblúk dlhý približne 230 metrov predstavoval technicky najnáročnejšiu časť cestnej konštrukcie. Poškodený oblúk sa následne zrútil do mora a zablokoval plavbu lodí pod mostom.
Ukrajinský generálny štáb označil útok za odpoveď na ruské údery na Ukrajine vrátane poškodenia mostov v Kyjeve.
V súvislosti s poškodením Krymského mosta začal ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) 17. novembra vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania teroristického činu.
Krymský most, ktorý má dĺžku približne 19 kilometrov, otvorili v roku 2018. Jeho výstavba bola prestížnym projektom ruského prezidenta Vladimira Putina. Most slúžil od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu aj na zásobovanie ruských jednotiek na okupovaných územiach na juhu Ukrajiny.
Rusko môže na prepravu materiálu a vojakov využívať aj pozemné trasy cez okupované ukrajinské územia. Tie sa však nachádzajú bližšie k frontovej línii a sú zraniteľnejšie voči útokom. Podľa vojenských analytikov citovaných denníkom The New York Time Rusko už po predchádzajúcich útokoch obmedzilo využívanie cestnej časti mosta na vojenskú dopravu.
Ukrajinská armáda zároveň pripomenula, že raketami Neptun v apríli 2022 potopila ruský krížnik Moskva - vlajkovú loď ruskej Čiernomorskej flotily.
Na základe spresnení ukrajinskej armády, rakety Neptun zasiahli oblasť mostného oblúka a železničných koľají. Rozsah poškodenia zatiaľ nie je známy. Dopravu vlakov na moste po útoku dočasne prerušili. Podľa Ruskom dosadeného správcu Krymu Sergeja Aksionova by premávka vlakov mala byť obnovená okolo 16.00 h miestneho času.
Ruský minister dopravy Dmitrij Jadrov vo štvrtok ráno potvrdil poškodenie železničnej časti mosta.
Predchádzajúce dva ukrajinské útoky zo 16. a 17. novembra poškodili jeden z dvoch kovových oblúkov cestnej časti mosta spolu s cestným úsekom pod ním. Oblúk dlhý približne 230 metrov predstavoval technicky najnáročnejšiu časť cestnej konštrukcie. Poškodený oblúk sa následne zrútil do mora a zablokoval plavbu lodí pod mostom.
Ukrajinský generálny štáb označil útok za odpoveď na ruské údery na Ukrajine vrátane poškodenia mostov v Kyjeve.
V súvislosti s poškodením Krymského mosta začal ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) 17. novembra vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania teroristického činu.
Krymský most, ktorý má dĺžku približne 19 kilometrov, otvorili v roku 2018. Jeho výstavba bola prestížnym projektom ruského prezidenta Vladimira Putina. Most slúžil od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu aj na zásobovanie ruských jednotiek na okupovaných územiach na juhu Ukrajiny.
Rusko môže na prepravu materiálu a vojakov využívať aj pozemné trasy cez okupované ukrajinské územia. Tie sa však nachádzajú bližšie k frontovej línii a sú zraniteľnejšie voči útokom. Podľa vojenských analytikov citovaných denníkom The New York Time Rusko už po predchádzajúcich útokoch obmedzilo využívanie cestnej časti mosta na vojenskú dopravu.