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Ukrajina zaútočila na rafinériu v Afipskij
V dôsledku výpadku elektrickej energie po útoku bola z elektrickej siete opäť odpojená Záporožská jadrová elektráreň na Ruskom okupovanej časti Ukrajiny.
Autor TASR
Moskva/Kyjev 11. júna (TASR) - Ukrajinské drony v noci na štvrtok spôsobili požiar v rafinérii pri juhoruskom Krasnodare, pričom úlomky z nich poranili troch ľudí. V dôsledku výpadku elektrickej energie po útoku bola z elektrickej siete opäť odpojená Záporožská jadrová elektráreň na Ruskom okupovanej časti Ukrajiny. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a DPA.
Ukrajinské drony zasiahli rafinériu v meste Afipskij. Požiar sa do rána hasičom podarilo uhasiť a z miesta útoku nehlásia zranenia. Podľa gubernátora Krasnodarskej oblasti Veniamina Kondratieva však na iných miestach úlomky dronov v obytných budovách poranili tri osoby.
Rafinéria v meste Afipskij počas prvého roku vojny na Ukrajine spracovala sedem miliónov ton ropy a teraz je pravidelným terčom ukrajinských útokov.
Ukrajina zintenzívňuje svoje útoky na ruskú ropnú infraštruktúru. Podľa agentúry Bloomberg boli ruské rafinérie medzi januárom a májom 2026 napadnuté 38-krát, z toho 16-krát v máji. Cieľom ukrajinských útokov je oslabiť schopnosť Kremľa financovať a viesť vojnu.
V dôsledku nočných útokov na elektrickú rozvodňu bola odpojená Záporožská jadrová elektráreň od elektrickej siete. Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) elektráreň prišla o externé napájanie už 19-krát od začiatku vojny vo februári 2022.
Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Ruské jednotky ju obsadili krátko po začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Všetkých šesť reaktorov s celkovým výkonom približne 6000 megawattov je odvtedy z bezpečnostných dôvodov odstavených, no na ich chladenie je potrebná spoľahlivá dodávka elektrickej energie. Teraz ju zabezpečujú núdzové dieselové generátory.
Situácia v okolí elektrárne naďalej vyvoláva obavy MAAE i medzinárodného spoločenstva, ktoré dlhodobo upozorňujú na riziko jadrovej nehody v dôsledku bojov v jej blízkosti. Zo zodpovednosti za ostreľovanie elektrárne sa navzájom obviňujú obe strany vojnového konfliktu.
Ukrajinské drony zasiahli rafinériu v meste Afipskij. Požiar sa do rána hasičom podarilo uhasiť a z miesta útoku nehlásia zranenia. Podľa gubernátora Krasnodarskej oblasti Veniamina Kondratieva však na iných miestach úlomky dronov v obytných budovách poranili tri osoby.
Rafinéria v meste Afipskij počas prvého roku vojny na Ukrajine spracovala sedem miliónov ton ropy a teraz je pravidelným terčom ukrajinských útokov.
Ukrajina zintenzívňuje svoje útoky na ruskú ropnú infraštruktúru. Podľa agentúry Bloomberg boli ruské rafinérie medzi januárom a májom 2026 napadnuté 38-krát, z toho 16-krát v máji. Cieľom ukrajinských útokov je oslabiť schopnosť Kremľa financovať a viesť vojnu.
V dôsledku nočných útokov na elektrickú rozvodňu bola odpojená Záporožská jadrová elektráreň od elektrickej siete. Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) elektráreň prišla o externé napájanie už 19-krát od začiatku vojny vo februári 2022.
Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Ruské jednotky ju obsadili krátko po začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Všetkých šesť reaktorov s celkovým výkonom približne 6000 megawattov je odvtedy z bezpečnostných dôvodov odstavených, no na ich chladenie je potrebná spoľahlivá dodávka elektrickej energie. Teraz ju zabezpečujú núdzové dieselové generátory.
Situácia v okolí elektrárne naďalej vyvoláva obavy MAAE i medzinárodného spoločenstva, ktoré dlhodobo upozorňujú na riziko jadrovej nehody v dôsledku bojov v jej blízkosti. Zo zodpovednosti za ostreľovanie elektrárne sa navzájom obviňujú obe strany vojnového konfliktu.