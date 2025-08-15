< sekcia Zahraničie
Ukrajina útočila v Rusku, zasiahla ropnú rafinériu aj dom
Ruské weby informovali, že pri jednom z dronových útokov dostal v noci na piatok zásah aj bytový dom v meste Kursk ležiacom v rovnomennej oblasti na západe Ruska pri hraniciach s Ukrajinou.
Autor TASR
Kyjev 15. augusta (TASR) - Ukrajinské drony v noci na piatok zasiahli ropnú rafinériu v meste Syzraň v Samarskej oblasti ležiacej v povodí rieky Volga v európskej časti Ruska, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Ruské ministerstvo obrany v piatok ráno vo svojej zvodke oznámilo, že nad deviatimi regiónmi Ruska a Azovským morom bolo počas noci zostrelených 53 ukrajinských dronov. Trinásť z nich bolo vyslaných do útokov na ciele v Samarskej oblasti.
Spomínané mesto Syzraň sa nachádza asi 800 kilometrov za frontovou líniou. Ropná rafinéria, ktorú ukrajinské drony zasiahli, je jedna z najväčších v štruktúre ruského štátneho energetického gigantu Rosnefť.
Ukrajinský generálny štáb vo svojej pravidelnej zvodke spresnil, že toto zariadenie vyrábalo letecké palivo a zásobovalo ruskú armádu. Po dronových útokoch na sociálnych sieťach kolujú zábery na viacero požiarov a sivý dym valiaci sa z miesta zásahu.
Kyjev označuje svoje útoky na ruské ropné sklady a rafinérie za odvetu za útoky na ukrajinské mestá, pri ktorých ruská armáda poškodzuje alebo ničí energetickú a inú civilnú infraštruktúru.
Ruské weby informovali, že pri jednom z dronových útokov dostal v noci na piatok zásah aj bytový dom v meste Kursk ležiacom v rovnomennej oblasti na západe Ruska pri hraniciach s Ukrajinou. Útok si vyžiadal život 45-ročnej ženy.
Ukrajinská armáda informovala, že jej ruský protivník v noci na piatok vyslal do útokov na ukrajinskom území 97 dronov. Pokiaľ ide o obete na životoch, za posledných 24 hodín ich len z Charkovskej a Doneckej oblasti hlásili najmenej šesť.
Okrem toho generálny štáb ukrajinskej armády v piatok potvrdil, že vo štvrtok 14. augusta bol pri útoku v Astrachanskej oblasti zasiahnutý aj prístav Oľa, ktorý Rusko využíva ako dôležitý logistický bod pre vojenské dodávky z Iránu. Zásah dostala loď naložená komponentmi pre bezpilotné lietadlá typu Šáhid a muníciou z Iránu, napísala s odvolaním sa na ukrajinskú armádu britská stanica BBC.
Ruské úrady ani ministerstvo obrany pritom nehlásili žiadne útoky na Astrachanskú oblasť. Ministerstvo obrany vo zvodke spomenulo iba dron zostrelený nad územím susednej Kalmyckej republiky.
