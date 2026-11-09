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Ukrajina zaútočila na riadiace centrá dronov, Rusko na lode
Rusko v noci na nedeľu zasiahlo aj dve elektrické stanice, ktoré podľa Moskvy dodávali elektrinu ukrajinskému obrannému priemyslu.
Autor TASR
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Kyjev 9. novembra (TASR) - Ukrajinská armáda v nedeľu vyhlásila, že zaútočila na štyri riadiace centrá ruských dronov. Rusko v noci na nedeľu zasiahlo tri nákladné lode, ktoré prevážali vojenský materiál pre Ukrajinu, a dve elektrické stanice, ktoré podľa Moskvy dodávali elektrinu ukrajinskému obrannému priemyslu. TASR o tom píše podľa agentúr DPA a Reuters.
Ukrajina zasiahla centrum na riadenie dronov v Berďansku, kde bola podľa nej nasadená ruská elitná jednotka Rubicon, ktorá podnikala útoky na civilné obyvateľstvo žijúce pozdĺž frontovej línie. Zasiahnuté boli aj centrá pri Oleškách v Chersonskej oblasti, zariadenie v Doneckej oblasti a ruskej Brianskej oblasti.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že zasiahli kontajnerovú loď, ktorá dopravovala zbrane a vojenskú techniku do čiernomorského prístavu Odesa, a ďalšiu loď v prístave Čornomorsk. Podľa ministerstva druhá kontajnerová loď dopravila na Ukrajinu náklad dvojakého použitia a tretie plavidlo, nákladná loď zasiahnutá juhozápadne od Odesy, prevážalo zbrane a vojenský materiál pre ukrajinské ozbrojené sily.
Rusko tiež zasiahlo dve elektrické stanice v Dnepropetrovskej a Žytomyrskej oblasti. Ukrajinská energetická spoločnosť DTEK uviedla, že v dôsledku nočného ruského útoku na energetické zariadenia v Dnepropetrovsku zostalo bez elektriny viac ako 600.000 ľudí.
Ukrajina zasiahla centrum na riadenie dronov v Berďansku, kde bola podľa nej nasadená ruská elitná jednotka Rubicon, ktorá podnikala útoky na civilné obyvateľstvo žijúce pozdĺž frontovej línie. Zasiahnuté boli aj centrá pri Oleškách v Chersonskej oblasti, zariadenie v Doneckej oblasti a ruskej Brianskej oblasti.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že zasiahli kontajnerovú loď, ktorá dopravovala zbrane a vojenskú techniku do čiernomorského prístavu Odesa, a ďalšiu loď v prístave Čornomorsk. Podľa ministerstva druhá kontajnerová loď dopravila na Ukrajinu náklad dvojakého použitia a tretie plavidlo, nákladná loď zasiahnutá juhozápadne od Odesy, prevážalo zbrane a vojenský materiál pre ukrajinské ozbrojené sily.
Rusko tiež zasiahlo dve elektrické stanice v Dnepropetrovskej a Žytomyrskej oblasti. Ukrajinská energetická spoločnosť DTEK uviedla, že v dôsledku nočného ruského útoku na energetické zariadenia v Dnepropetrovsku zostalo bez elektriny viac ako 600.000 ľudí.