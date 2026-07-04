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Ukrajina zaútočila na ropný terminál v Petrohrade
Gubernátor Leningradskej oblasti Alekxander Drozdenko informoval, že časti dronov dopadli v prístave Vysock vo Fínskom zálive, uviedla ruská štátna agentúra TASS.
Autor TASR
Moskva/Kyjev 4. júla (TASR) - Ukrajina opäť zaútočila dronmi na ruské ropné zariadenia pri Baltskom mori v okolí Petrohradu, pričom úrady uviedli, že bolo zostrelených 67 nepriateľských dronov, čo naznačuje rozsiahly útok. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.
Gubernátor Leningradskej oblasti Alekxander Drozdenko informoval, že časti dronov dopadli v prístave Vysock vo Fínskom zálive, uviedla ruská štátna agentúra TASS. V tom je veľký terminál na nakladanie ropy.
Videá šíriace sa na ruských a ukrajinských kanáloch platformy Telegram naznačovali, že útok mohol zasiahnuť aj samotný prístav v Petrohrade, no úrady sa k tomu nevyjadrili. Agentúra RBC-Ukraine informuje, že podľa spomínaných kanálov v termináli vypukol požiar.
Ruské ministerstvo obrany potvrdilo útoky na Leningradskú oblasť v okolí Petrohradu, nie však na samotné mesto. Uviedlo, že v noci bolo zachytených 389 ukrajinských bojových dronov po celej krajine.
Najmenej štyria ľudia zahynuli a 27 utrpelo zranenia pri ruskom bombardovaní severovýchodného ukrajinského mesta Sumy v piatok večer, uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj. Viacerí preživší sa podľa úradov zrejme stále nachádzajú pod troskami obytného domu.
Regionálna správa Sumskej oblasti uviedla, že Rusko zaútočilo na centrum mesta šiestimi riadenými bombami, ktoré sú zhadzované z lietadiel z bezpečnej vzdialenosti a následne navádzané na cieľ.
Gubernátor Leningradskej oblasti Alekxander Drozdenko informoval, že časti dronov dopadli v prístave Vysock vo Fínskom zálive, uviedla ruská štátna agentúra TASS. V tom je veľký terminál na nakladanie ropy.
Videá šíriace sa na ruských a ukrajinských kanáloch platformy Telegram naznačovali, že útok mohol zasiahnuť aj samotný prístav v Petrohrade, no úrady sa k tomu nevyjadrili. Agentúra RBC-Ukraine informuje, že podľa spomínaných kanálov v termináli vypukol požiar.
Ruské ministerstvo obrany potvrdilo útoky na Leningradskú oblasť v okolí Petrohradu, nie však na samotné mesto. Uviedlo, že v noci bolo zachytených 389 ukrajinských bojových dronov po celej krajine.
Najmenej štyria ľudia zahynuli a 27 utrpelo zranenia pri ruskom bombardovaní severovýchodného ukrajinského mesta Sumy v piatok večer, uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj. Viacerí preživší sa podľa úradov zrejme stále nachádzajú pod troskami obytného domu.
Regionálna správa Sumskej oblasti uviedla, že Rusko zaútočilo na centrum mesta šiestimi riadenými bombami, ktoré sú zhadzované z lietadiel z bezpečnej vzdialenosti a následne navádzané na cieľ.