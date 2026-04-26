Ukrajina zaútočila v Rusku na rafinériu i na vojenskú infraštruktúru
Ukrajinská armáda pri útoku v meste Jaroslavľ na severovýchode európskej časti Ruska zasiahla miestnu rafinériu, kde následne vypukol požiar. Rozsah škôd sa ešte vyhodnocuje.
Autor TASR
Moskva 26. apríla (TASR) – Ukrajinské drony v noci na nedeľu zasiahli v Rusku ropnú rafinériu, chemický závod, ako aj niekoľko vojenských objektov na Ruskom okupovanom Krymskom polostrove. Tieto útoky si vyžiadali najmenej jednu obeť, informovali agentúry AFP a DPA.
Ukrajinská armáda pri útoku v meste Jaroslavľ na severovýchode európskej časti Ruska zasiahla miestnu rafinériu, kde následne vypukol požiar. Rozsah škôd sa ešte vyhodnocuje.
Zasiahnutá rafinéria je označovaná za strategicky významnú a patrí medzi kľúčové zariadenia ruského ropného spracovateľského priemyslu s kapacitou približne 15 miliónov ton ropy ročne.
Ďalší útok bol hlásený z Vologdskej oblasti severne od Moskvy. Podľa oblastného gubernátora Georgija Filimonova ukrajinské drony zasiahli v meste Čerepovec závod na výrobu fosfátových hnojív.
Odvetvie výroby hnojív v Rusku prináša štátu významné devízové príjmy. Ukrajinské útoky na ropný, hnojivársky a zbrojársky sektor majú podľa Kyjeva spôsobiť hospodárske škody a obmedziť financovanie vojny, pripomenula AFP.
Ukrajinské drony zasiahli aj Krymský polostrov, kde sídli ruská námorná základňa. Ruskom dosadený gubernátor mesta Sevastopol Michail Razvožajev označil nočný útok na mesto za jeden z doteraz najzávažnejších. Uviedol, že v rôznych častiach prístavného mesta bolo poškodených 34 bytových domov, ako aj rodinné domy a autá. Trosky dronov spôsobili lokálne požiare a poškodili trolejové vedenie železnice, čo viedlo k meškaniam vlakov.
Ukrajinská bezpečnostná služba SBU vo svojom vyhlásení k nočným útokom uviedla, že jej jednotky špeciálneho určenia uskutočnili útok na námornú základňu v Sevastopole, pri ktorom boli poškodené dve výsadkové lode a veliteľské centrá.
Samostatný útok na neďalekú leteckú základňu Belbek mal podľa SBU za následok zničenie stíhačky MiG-31 a technických zariadení.
Ruská strana sa k týmto útokom nevyjadrila a ich nezávislé overenie nebolo možné, podotkla AFP.
Rusko anektovalo Krymský polostrov v roku 2014 a po začiatku invázie vo februári 2022 ho využíva na útoky proti Ukrajine. Ukrajina odpovedá protiútokmi.
