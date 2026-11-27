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Ukrajina zaútočila v Rusku na továreň vyrábajúcu palivo pre rakety
Rozsah spôsobených škôd sa vyhodnocuje.
Autor TASR
Kyjev 27. novembra (TASR) — Jednotka ukrajinských Síl pre špeciálne operácie (SSO) špecializovaná na vykonávanie útokov na strategické ciele hlboko v tyle nepriateľa zaútočila v noci na piatok dronmi na Jefremovský závod v ruskej Tulskej oblasti, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri výrobe paliva používaného v balistických raketách Iskander. TASR o tom informuje na základe správ televízie Sky News a portálu Ukrajinska pravda.
Generálny štáb ukrajinskej armády a SSO na sociálnych sieťach uviedli, že útok sa uskutočnil v koordinácii s povstaleckým hnutím Čornaja Iskra (Čierna iskra) pôsobiacim na území Ruska. Podľa SSO niekoľko dronov zasiahlo svoje ciele. Rozsah spôsobených škôd sa vyhodnocuje.
Jefremovský závod patrí medzi najväčších výrobcov syntetického kaučuku v Rusku a je jediným producentom vysokomolekulárneho polyizobutylénu v krajine. Vyrába komponenty pre tuhé raketové palivo a plastické trhaviny. Jeho produkty sa používajú najmä na pohon balistických rakiet Iskander.
„Práve týmito raketami ruská armáda útočí na ukrajinské mestá, energetické a civilné zariadenia. Takže každý útok na Jefremov znamená menej balistických striel, ktoré môžu doletieť na Ukrajinu,“ uviedli SSO na Telegrame.
Ukrajinské ministerstvo obrany uviedlo, že išlo o tretí útok na túto továreň za posledných 11 mesiacov.
Generálny štáb ukrajinskej armády a SSO na sociálnych sieťach uviedli, že útok sa uskutočnil v koordinácii s povstaleckým hnutím Čornaja Iskra (Čierna iskra) pôsobiacim na území Ruska. Podľa SSO niekoľko dronov zasiahlo svoje ciele. Rozsah spôsobených škôd sa vyhodnocuje.
Jefremovský závod patrí medzi najväčších výrobcov syntetického kaučuku v Rusku a je jediným producentom vysokomolekulárneho polyizobutylénu v krajine. Vyrába komponenty pre tuhé raketové palivo a plastické trhaviny. Jeho produkty sa používajú najmä na pohon balistických rakiet Iskander.
„Práve týmito raketami ruská armáda útočí na ukrajinské mestá, energetické a civilné zariadenia. Takže každý útok na Jefremov znamená menej balistických striel, ktoré môžu doletieť na Ukrajinu,“ uviedli SSO na Telegrame.
Ukrajinské ministerstvo obrany uviedlo, že išlo o tretí útok na túto továreň za posledných 11 mesiacov.