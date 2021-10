Ukrajina zavádza povinné očkovanie učiteľov, úradníkov a vedcov

Kyjev 7. októbra (TASR) - Ukrajina vo štvrtok nariadila povinné očkovanie učiteľov a štátnych úradníkov. Informovala o tom agentúra AFP.



Agentúra Ukrinform dodala, že zamestnanci základných a stredných škôl, vysokoškolskí učitelia, štátni úradníci a pracovníci vedeckých inštitúcií budú mať mesiac na to, aby sa dali zaočkovať prvou dávkou vakcíny. V prípade, že tak neurobia, budú bez nároku na mzdu "suspendovaní", uviedlo ministerstvo zdravotníctva, ktoré spresnilo, že ku koncu septembra bolo na Ukrajine zaočkovaných 46 percent učiteľov.



Očkovanie nie je povinné len pre osoby, ktoré majú zdravotné kontraindikácie uznané ministerstvom.



Ukrajina, ktorá má približne 40 miliónov obyvateľov, pôvodne čelila nedostatku vakcín proti infekčnému ochoreniu COVID-19, ale momentálne zvádza ťažký boj so skeptickou časťou populácie, ktorá očkovanie odmieta.



Rozhodnutie o povinnom očkovaní učiteľov a zamestnancov štátnych úradov "má za cieľ chrániť život a zdravie Ukrajincov", uviedol minister zdravotníctva Viktor Ľaško.



Avizoval, že druhá etapa povinného očkovania bude zahŕňať zamestnancov všetkých štátnych inštitúcií, organizácií a podnikov a tiež pracovníkov sociálnych služieb i pôšt.



Ako informovala agentúra Ukrinform, od začiatku očkovacej kampane do 7. októbra bolo na Ukrajine zaočkovaných 7,36 milióna ľudí, z nich takmer šesť miliónov dostalo obe dávky vakcíny. Celkovo bolo podaných vyše 13 miliónov dávok vakcín. Podľa vlády je k dispozícii ešte viac ako desať miliónov dávok vakcín proti covidu.



Agentúra Ukrinform dodala, že podľa Ľaška väčšina ľudí nakazených covidom, ktorých stav si vyžaduje nemocničnú starostlivosť, nebola očkovaná.



Ukrajina od začiatku pandémie zaznamenala viac ako 2,4 milióna prípadov nákazy koronavírusu a vyše 57.000 s ním súvisiacich úmrtí.