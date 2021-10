Ukrajina zaviedla sankcie voči 95 ľudom za účasť na voľbách na Kryme

Kyjev 5. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj schválil v utorok zavedenie sankcií voči 95 občanom Ukrajiny a Ruska, ktorí sa podieľali na tom, že na Moskvou anektovanom polostrove Krym nedávno prebehli voľby do ruskej Štátnej dumy. Informovali o tom agentúry Reuters a Interfax.



Sankcie boli podľa Interfaxu zavedené voči volebným kandidátom v meste Sevastopoľ či vo zvyšku Krymu a týkajú sa nezávislých aj straníckych kandidátov.



Zelenskyj takisto podpísal výnos, v súlade s ktorým budú zavedené hospodárske sankcie proti trom ruským spoločnostiam a jednému podniku v Sevastopole.



Voľby do ruskej Štátnej dumy (dolná komora parlamentu) sa konali v dňoch 17. až 19. septembra. Ich víťazom sa stala vládnuca strana Jednotné Rusko, ktorá získala 324 kresiel z celkových 450 kresiel Dumy.



Do parlamentu sa okrem toho dostali aj Komunistická strana Ruskej federácie (KPRF), ktorá získala 57 kresiel, Strana Spravodlivé Rusko-Za pravdu (27 kresiel) a Liberálnodemokratická strana Ruska (LDPR), ktorá bude mať v dolnej komore 21 poslancov. Zastúpenie bude mať aj nový subjekt s názvom Noví ľudia, ktorý získal 13 mandátov. Po jednom poslancovi budú mať v Dume strany Občianska platforma, Vlasť a Strana rastu.