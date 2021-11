Ukrajina zaznamenala 25.063 nových prípadov nákazy a 793 úmrtí

Kyjev 6. novembra (TASR) - Ukrajina za piatok zaznamenala 25.063 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 793 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19, informovala agentúra AP.



Piatkových 793 úmrtí je najvyšší denný počet obetí od začiatku pandémie, píše AP. Ukrajina v posledných týždňoch eviduje nárast v počte infekcií, čo predstavuje záťaž pre zdravotnícky systém v tejto krajine.



Proti koronavírusu je zaočkovaných len 17,9 percenta z celkového počtu približne 41 miliónov obyvateľov krajiny. Je to druhá najnižšia miera zaočkovanosti v Európe po Arménsku.



Úrady v úsilí zastaviť šírenie nákazy učiteľom, štátnym zamestnancom a ďalším pracovníkom nariadili, aby sa do 8. novembra dali plne zaočkovať. V prípade nedodržania tejto požiadavky im hrozí pozastavenie vyplácania mzdy.



Potvrdenie o očkovaní alebo negatívny test je v súčasnosti potrebný pri vstupe na palubu lietadla, do vlaku a pri ceste v diaľkových autobusoch.



Viac ako tisíc ľudí zablokovalo v stredu niekoľko ulíc v centre ukrajinského hlavného mesta Kyjev na protest proti covidovým očkovacím certifikátom a protipandemickým obmedzeniam zameraným na zastavenie šírenia nákazy.



Ukrajina od začiatku pandémie zaznamenala viac ako tri milióny prípadov nákazy a 71.635 úmrtí v spojitosti s COVID-19.