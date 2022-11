Ukrajina: Zdanlivý odchod ruských jednotiek z Chersonu môže byť pascou

Kyjev 3. novembra (TASR) - Ukrajina upozorňuje, že zdanlivé stiahnutie sa ruských jednotiek z mesta Cherson na juhu krajiny by mohlo byť len pascou zo strany Moskvy. Vo štvrtok to vyhlásila hovorkyňa južného velenia ukrajinskej armády Natalia Humeniuková. TASR správu prevzala zo stanice Sky News a denníka The Guardian.



Špekulácie o možnom stiahnutí sa ruských vojsk z Chersonu sa objavili vo štvrtok po tom, čo sa na internete objavili fotografie tamojšej hlavnej administratívnej budovy. Ruské jednotky na ňu po okupácii vyvesili ruskú vlajku, no na aktuálnych záberoch vlajka chýba.



"Mohlo by ísť o určitú provokáciu s cieľom vyvolať dojem, že tieto budovy sú opustené a že je bezpečné vstúpiť dnu. (Rusi) sa zatiaľ pripravujú na pouličné boje," uviedla Humeniuková.



Hovorkyňa dodala, že Ukrajina "pokračuje v bojoch aj smerom k Chersonu, a to i napriek tomu, že nepriateľ sa snaží vyvolať efekt opustených budov a totálnej evakuácie". AFP pripomína, že Chersonská oblasť je jednou zo štyroch ukrajinských regiónov, ktoré v septembri anektoval ruský prezident Vladimir Putin. Táto anexia však nebola medzinárodne uznaná.



Minister obrany Spojených štátov Lloyd Austin vo štvrtok na Twitteri uviedol, že podľa jeho názoru sú ukrajinskí vojaci schopní získať Cherson späť, keďže pracujú "metodicky a efektívne".