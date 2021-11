Ukrajina zdvojnásobí počet pohraničníkov na hraniciach s Bieloruskom

Kyjev 10. novembra (TASR) - Ukrajina zdvojnásobí počet príslušníkov pohraničnej stráže na hraniciach s Bieloruskom, aby zabránila prípadným pokusom migrantov o ich nelegálne prekročenie. V stredu to oznámil ukrajinský minister vnútra Denys Monastyrskyj, informovala agentúra Reuters.



Poľsko a ďalší členovia Európskej únie obviňujú Bielorusko z toho, že podporuje migrantov z Blízkeho východu, Afganistanu a Afriky, aby nelegálne prekračovali hranicu EÚ. Toto konanie Minska má byť odvetou za sankcie, ktoré EÚ na Bielorusko uvalila po kontroverzných prezidentských voľbách, brutálnom potlačení následných protestov i prenasledovaní bieloruskej opozície.



Ukrajina síce nie je súčasťou Európskej únie, s Bieloruskom má však 1084 kilometrov dlhú hranicu, ktorej ochranu sa ukrajinská vláda rozhodla posilniť. Monastyrskyj priblížil, že do posilnenia ochrany tejto hranice budú zapojení aj príslušníci ukrajinskej národnej gardy a polície.



"Mobilné skupiny sa budú pohybovať pozdĺž hraníc, aby odhaľovali nelegálne prechádzanie hraníc," povedal Monastyrskyj novinárom po stretnutí ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO), ktorému predsedal prezident Volodymyr Zelenskyj.



Tajomník RNBO Olexyj Danylov v stredu uviedol, že hlavnou témou zasadnutia RNBO bola práve situácia na poľsko-bieloruských hraniciach.



Poľsko a Bielorusko v utorok oznámili, že v provizórnom tábore neďaleko poľskej dediny Kužnica sa v súčasnosti nachádza 3000 – 4000 migrantov. Poľsko je od leta pod čoraz väčším náporom migrantov z Blízkeho východu a Afriky, ktorí sa snažia dostať do EÚ.



Varšava tieto pokusy blokuje alebo tých, ktorí cez hranice prejdú, posiela späť do Bieloruska.