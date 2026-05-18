Pondelok 18. máj 2026
Zelenského exporadca Jermak zložil kauciu, vyšetrujú ho za korupciu

Na archívnej snímke Andrij Jermak. Foto: TASR/AP

Prokuratúra obviňuje Jermaka z rozsiahleho prania špinavých peňazí prostredníctvom výstavby elitnej obytnej štvrte neďaleko Kyjeva.

Autor TASR
Kyjev 18. mája (TASR) - Vplyvný bývalý poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, bývalý šéf jeho kancelárie, Andrij Jermak zložil kauciu v rámci vyšetrovania korupcie, uviedol v pondelok pre agentúru AFP hovorca súdu. Informuje o tom TASR.

Jermak pôsobil ako Zelenského pravá ruka počas väčšiny ruskej invázie od jej začiatku vo februári 2022 až do svojej rezignácie vlani v novembri, keď sa začalo jeho meno spájať s multimiliónovým korupčným škandálom.

Protikorupčný súd v Kyjeve uvalil vo štvrtok minulý týždeň na Jermaka 60-dňovú predbežnú väzbu a stanovil kauciu na 140 miliónov hrivien (približne 2,7 milióna eur).„Takúto sumu peňazí nemám,“ povedal Jermak a dodal, že má „dosť známych a priateľov“ a dúfa, že mu dokážu pomôcť.

Tlačová služba súdu pre AFP potvrdila, že kaucia bola splatená v plnej výške a Jermak bude prepustený v priebehu pondelka.

Prokuratúra obviňuje Jermaka z rozsiahleho prania špinavých peňazí prostredníctvom výstavby elitnej obytnej štvrte neďaleko Kyjeva. Pred svojou rezignáciou bol Jermak všeobecne považovaný za druhého najmocnejšieho muža na Ukrajine a sprevádzal Zelenského na kľúčových návštevách do Spojených štátov či európskych hlavných miest.

Ukrajinu počas vojny zasiahlo niekoľko ostro sledovaných korupčných škandálov a vláda dostala za úlohu zakročiť proti úplatkárstvu a zaviesť reformy potrebné na vstup do medzinárodných organizácií, ako je Európska únia, pripomína AFP.
