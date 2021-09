Zelenskyj nevylúčil totálnu vojnu s Ruskom

Kyjev 10. septembra (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nevylúčil, že by sa situácia na východe krajiny mohla vyhrotiť a že Rusko by mohlo začať totálnu vojnu proti Ukrajine. Uviedol to v piatok v Kyjeve na fóre YES Brainstorming, informovala agentúra Ukrinform. Rusko označilo Zelenského slová za „apokalyptické".



Zelenskyj na otázku, či existuje možnosť totálnej vojny, na fóre odpovedal: „Myslím si, že sa to môže stať. Zdá sa mi, že rok 2014 bol v tejto otázke zo strany Ruska krokom vpred a potom, vďaka Ukrajincom, to bol krok späť, keď boli (Rusi) zastavení."



Ak by podľa Zelenského došlo k totálnej vojne, bola by to najväčšia chyba Moskvy. „Ak dôjde k silnej eskalácii zo strany Ruska, potom už nebude existovať susedstvo Ruska, Ukrajiny a Bieloruska."



Zelenskyj poznamenal, že Bielorusko spomenul preto, lebo „na jeho území je prítomnosť Ruska".



Podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reagoval, že Zelenského vyjadrenie prijal „s ľútosťou". „Nechceli by sme sa oddávať žiadnym apokalyptickým očakávaniam," dodal.



Ozbrojený konflikt na Ukrajine vypukol v roku 2014 po anexii Krymského polostrova Ruskom a po náraste proruských nálad na východe krajiny. V niektorých častiach tamojšej Doneckej a Luhanskej oblasti vyhlásili proruskí separatisti vlastné „ľudové" republiky, čo však Kyjev ani medzinárodné spoločenstvo neuznali. Boje v Donbase si odvtedy vyžiadali už viac ako 13 000 životov.