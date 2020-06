Zelenskyj po pozitívnom teste manželky na Covid-19 obmedzil kontakty

Kyjev 12. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zrušil zahraničné cesty a obmedzil kontakt s ľuďmi po tom, ako mala jeho manželka Olena pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2, informovala v piatok agentúra DPA.



Ukrajinský prezident podľa ústavy nemôže plnením svojich povinností poveriť inú osobu, a preto nemôže odísť do úplnej izolácie, uvádza sa vo vyhlásení prezidentskej kancelárie.



Zelenskyj podľa DPA každý deň absolvuje testovanie a do blízkeho kontaktu bude prichádzať len so svojimi pobočníkmi a členmi ochranky.



Jeho manželka Olena Zelenská pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 oznámila v piatok.



Prezidentská kancelária podľa agentúry Ukrinform uviedla, že prvá dáma sa cíti dobre a nemá žiadne príznaky ochorenia. Lieči sa a je izolovaná od svojich rodinných príslušníkov. Zelenskyj s ich deťmi majú podľa úradu negatívny výsledok testu na koronavírus.



Počet potvrdených prípadov infekcie novým typom koronavírusu na Ukrajine sa v piatok zvýšil na celkových 29.753. Ochoreniu COVID-19, ktoré je novým koronavírusom spôsobované, v krajine podľahlo už 870 ľudí.