Zelenskyj obvinil Rusko z jadrového terorizmu

Kyjev 4. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Moskvu zo snahy "zopakovať" jadrovú katastrofu v Černobyle. Povedal, že v súvislosti so situáciou v Záporožskej jadrovej elektrárni už hovoril aj so svetovými lídrami vrátane amerického prezidenta Joea Bidena. TASR túto správu prevzala od agentúry AFP.



"Žiadna iná krajina okrem Ruska nikdy neostreľovala jadrové elektrárne. Toto je prvýkrát v našej histórii. V histórii ľudstva. Tento teroristický štát sa teraz uchýlil k páchaniu jadrového terorizmu," uviedol Zelenskyj vo videu.



Biden v piatok naliehal na Rusko, aby umožnilo príchod do oblasti jadrovej elektrárne pohotovostným zložkám. "Prezident Biden sa pripojil k prezidentovi Zelenskému a vyzval Rusko, aby zastavilo svoje vojenské aktivity v oblasti a umožnilo hasičom a záchranárom príchod na miesto," uviedol Biely dom na margo telefonátu medzi oboma lídrami.



AFP s odvolaním sa na miestneho predstaviteľa informovala, že bezpečnosť Záporožskej jadrovej elektrárne na juhovýchode Ukrajiny je nateraz zaistená po tom, čo v jednej jej budove v piatok nadránom vypukol požiar v dôsledku útoku ruskej armády.



"Riaditeľ elektrárne povedal, že bezpečnosť (tohto zariadenia) je momentálne zaistená. Podľa osôb zodpovedných za elektráreň požiar zasiahol výcvikovú budovu a laboratórium," povedal Oleksandr Staruch, šéf vojenskej správy regiónu Záporožie.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) na Twitteri uviedla, že bola informovaná ukrajinským jadrovým regulátorom, že v zmienenej jadrovej elektrárni nedošlo k zvýšeniu radiácie a požiar nezasiahol "zásadné" zariadenie elektrárne. MAAE dodala, že jej generálny riaditeľ Mariano Grossi je v kontakte s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom a ukrajinským jadrovým úradom.